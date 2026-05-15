Ринкевич встретился с главой МИД Иордании: нельзя допустить, чтобы Иран угрожал международным торговым путям
15 мая президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, который находится в Латвии с рабочим визитом. Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.
Президент высоко оценил отличные отношения между Латвией и Иорданией, подтвердив заинтересованность Латвии в углублении политического и экономического сотрудничества, а также в укреплении сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
«Мы ценим позитивную динамику отношений Латвии и Иордании на протяжении более чем 30 лет. Мы хотим диверсифицировать экономическое сотрудничество, особенно развивая взаимодействие в отраслях с высокой добавленной стоимостью. В то же время, учитывая региональные вызовы безопасности, в наших странах стремительно развиваются оборонные индустрии. И в этой сфере есть потенциал для сотрудничества», — заявил Эдгар Ринкевич.
Обсуждая актуальную ситуацию в сфере безопасности в ближневосточном регионе, международные усилия по ее стабилизации, а также необходимость решать ситуацию в Ормузском проливе, президент подчеркнул, что происходящее на Ближнем Востоке напрямую влияет на глобальную безопасность. Эдгар Ринкевич также отметил, что нельзя допустить, чтобы Иран продолжал расширять агрессию и угрожать международным торговым путям.
Президент высоко оценил поддержку Иорданией Украины, в том числе в международных организациях. Ринкевич также выразил признательность за начатое сотрудничество Иордании и Украины в сфере безопасности, которое, по его словам, подтверждает, что Украина стала поставщиком безопасности для стран Ближнего Востока, несмотря на то что сама находится в условиях активных боевых действий.