Квартира стало тесной и мешают соседи: все больше жителей Латвии мечтают сбежать в свой дом
С приходом весны в Латвии традиционно оживляется не только дачный сезон, но и рынок земли. Все больше жителей задумываются о переезде из квартиры в частный дом — с собственным двором, тишиной и большей свободой.
Как показывают данные опроса банка Luminor, в ближайшие три года каждый десятый житель страны планирует приобрести участок для строительства частного дома.
Сегодня почти треть жителей Латвии — 29% — уже живут в собственных частных домах. Чаще всего это экономически активные люди старше 40 лет. Однако наиболее активно о покупке земли сейчас задумываются жители в возрасте от 30 до 40 лет — именно те, кто создает семьи, ищет больше пространства и хочет более комфортные условия для жизни: чтобы площадь жилья была больше, и не мешал шум от соседей.
Наибольший интерес к покупке земли наблюдается в Риге, где такие планы есть у 12% жителей, а также в небольших городах — там о строительстве собственного дома думают уже 13% населения.
Эксперты отмечают: несмотря на инфляцию, рост цен и геополитическую неопределенность, жители по-прежнему готовы инвестировать в недвижимость. Правда, к таким решениям подходят осторожно и прагматично.
Как рассказал руководитель направления жилищного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс, средняя сумма ипотечного кредита на покупку земли сегодня составляет около 45 тысяч евро — примерно столько стоят участки под строительство дома в пригороде Риги. При этом сегмент частных домов занимает около 20–30% всех выданных ипотечных кредитов, однако непосредственно строительство нового дома выбирают менее 10% клиентов.
По словам эксперта, часть жителей вообще предпочитает обходиться без ипотеки: кто-то покупает землю на собственные накопления, а кто-то берет потребительский кредит, чтобы покрыть недостающую сумму.
Наиболее активно землю и частные дома приобретают семьи с детьми. Самыми востребованными остаются территории в радиусе примерно 40 километров от Риги — особенно в Марупском, Адажском, Кекавском, Ропажском и Саласпилсском краях. Одновременно растет интерес и к региональным центрам — таким как Лиепая, Елгава и Валмиера.
Специалисты напоминают: перед покупкой земли важно внимательно проверить ее статус и разрешенное использование. Даже если участок принадлежит покупателю, это еще не означает, что на нем можно строить дом. Назначение земли должно соответствовать правилам самоуправления, а перевод сельскохозяйственной земли под застройку может потребовать дополнительных расходов и времени.
Для проверки информации о территории эксперты советуют использовать государственные ресурсы geolatvija.lv и ozols.gov.lv — там можно узнать о правилах застройки, природоохранных ограничениях и защитных зонах.