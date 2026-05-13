Шлесерс публично извинился перед Лангой после решения суда

Стоит напомнить, что сама Лиана Ланга также проходит по схожему делу - меценат и предприниматель Евгений Гомберг обвинил ее в ложных и порочащих честь высказываниях. Гомберг уже добился частичной победы в суде против Ланги, которая публично назвала его «бывшим агентом КГБ». Суд обязал ее опубликовать опровержение и извинения, а также выплатить компенсацию и судебные издержки. Вместе с тем Лиана Ланга уже обжаловала это решение.