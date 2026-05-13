Шлесерс публично извинился перед Лангой после решения суда
Политический конфликт закончился публичными извинениями: Айнар Шлесерс был вынужден удалить свои заявления о Лиане Ланге после того, как суд признал их ложными и порочащими честь.
Лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс публично извинился перед Лианой Лангой (Национальное объединение) за распространение недостоверной информации. «Я, Айнар Шлесерс, отзываю свою ранее опубликованную запись о Лиане Ланге — “Типичная провокаторша времен СССР, агент КГБ!” — как не соответствующую действительности и оскорбляющую честь и достоинство. Прошу прощения у Лианы Ланги за распространение этой ложной информации», — указал Шлесерс в социальных сетях.
“Es, Ainārs Šlesers, atsaucu savu iepriekš (01.12.2024.) publicēto ierakstu par Liānu Langu - “Tipiska PSRS— Ainārs Šlesers (@SlesersAinars) May 12, 2026
laika provokātore, čekas aģente!”, kā patiesībai neatbilstošu un godu un cieņu aizskarošu.
Atvainojos Liānai Langai par šo nepatieso ziņu izplatīšanu.
Тем временем сама Ланга в социальной сети X сообщила, что «суд первой инстанции удовлетворил ее иск против Шлесерса и постановил, что политик должен удалить из X свои клеветнические высказывания о ней, а также публично извиниться и компенсировать судебные расходы».
«Имейте в виду, что Латвия — правовое государство, и вы не можете обливать другого человека грязью только потому, что вам нравится публично болтать перед выборами или в другое время!» — заявила публицистка.
Конфликт между ними начался в декабре 2024 года, когда Шлесерс, выражая недовольство деятельностью Ланги, назвал ее «агентом КГБ». Поскольку в ходе судебного процесса политик не смог предоставить доказательства, подтверждающие его заявления, суд удовлетворил иск Ланги.
Стоит напомнить, что сама Лиана Ланга также проходит по схожему делу - меценат и предприниматель Евгений Гомберг обвинил ее в ложных и порочащих честь высказываниях. Гомберг уже добился частичной победы в суде против Ланги, которая публично назвала его «бывшим агентом КГБ». Суд обязал ее опубликовать опровержение и извинения, а также выплатить компенсацию и судебные издержки. Вместе с тем Лиана Ланга уже обжаловала это решение.