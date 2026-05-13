В Латвии ограничили доступ к подозрительному интернет-магазину
Как сообщает Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC), он принял решение ограничить доступ к интернет-сайту thebestgadgeto.com, на котором латвийским потребителям предлагались товары с потенциально вводящей в заблуждение и не соответствующей нормативным актам информацией.
PTAC установил, что на сайте потребителям предлагались кондиционеры и другие товары, однако отсутствовала обязательная информация о продавце, в том числе название компании, регистрационные данные, юридический адрес и информация о праве отказа от покупки. Кроме того, на сайте использовались потенциально вводящие в заблуждение описания товаров, а также искусственно созданные скидки и уведомления о срочности покупки.
Имеющаяся в распоряжении PTAC информация свидетельствует о том, что на сайте также собирались персональные данные потребителей — имя, фамилия, номер телефона и адрес доставки. Одновременно PTAC не смог связаться с владельцем сайта, поскольку указанный адрес электронной почты оказался несуществующим.
Оценив обстоятельства дела, PTAC пришел к выводу, что дальнейшая работа сайта создает существенный риск для интересов латвийских потребителей, а других эффективных средств для устранения нарушений нет, поэтому было принято решение заблокировать сайт.
PTAC призывает потребителей быть особенно осторожными при покупках на малоизвестных интернет-сайтах, особенно в случаях, когда невозможно идентифицировать продавца или отсутствует полная информация об условиях дистанционного договора. Перед совершением покупки рекомендуется убедиться в надежности сайта и личности продавца.
