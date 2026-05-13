Равнодушные или пуганые: латвийцы уже не готовы дать телефон незнакомцу, даже если это ребенок

Оказалось, девочка ехала на электричке со станции Засулаукс в Огре, когда у нее заблокировался телефон: приложение Vivi перестало работать, после перезагрузки смартфон потребовал PIN-код, который подросток несколько раз ввела неправильно. В результате устройство заблокировалось. С собой у девочки не было кошелька, а билет купить она уже не могла. Тогда подросток начала просить пассажиров дать телефон, чтобы позвонить матери. По словам женщины, помочь согласился только четвертый человек.