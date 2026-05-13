Равнодушные или пуганые: латвийцы уже не готовы дать телефон незнакомцу, даже если это ребенок
Дать незнакомому ребенку телефон "на минуту" — раньше это казалось обычной помощью. Теперь люди боятся мошенников и краж. История из латвийской электрички вызвала спор: общество стало жестче или просто осторожнее?
В латвийских соцсетях бурное обсуждение вызвала история женщины, рассказавшей о ситуации с ее 15-летней дочерью. "А вы бы дали свой телефон ребенку, который просит позвонить? Недавно меня шокировало людское равнодушие", - написала женщина.
Оказалось, девочка ехала на электричке со станции Засулаукс в Огре, когда у нее заблокировался телефон: приложение Vivi перестало работать, после перезагрузки смартфон потребовал PIN-код, который подросток несколько раз ввела неправильно. В результате устройство заблокировалось. С собой у девочки не было кошелька, а билет купить она уже не могла. Тогда подросток начала просить пассажиров дать телефон, чтобы позвонить матери. По словам женщины, помочь согласился только четвертый человек.
Эта история быстро превратилась в дискуссию о том, изменилось ли общество за последние годы — стали ли люди более равнодушными или же просто более осторожными из-за постоянных историй о мошенничестве и кражах.
Многие комментаторы признавались, что не дали бы свой телефон незнакомцу в руки — независимо от возраста человека. Но при этом большинство уточняло: они все равно помогли бы, просто иначе. Например, сами набрали бы номер родителей и включили громкую связь.
Одна из пользовательниц написала: «Никогда не дам свой телефон в руки незнакомцу. Но если нужно позвонить маме — без проблем, продиктуй номер, я сама позвоню и скажу, где ты находишься».
Другие рассказывали похожие случаи из собственной жизни. Женщина вспомнила, как недавно сама оказалась без связи и незнакомец без лишних вопросов дал ей позвонить мужу. Еще один пользователь написал, что всегда поможет ребенку, потому что однажды его семилетний сын остался один на улице с разряженным телефоном и расплакался, пока прохожий не помог связаться с родителями.
Однако многие подчеркивали: сегодня доверять стало сложнее. Люди опасаются, что телефон могут выхватить и убежать, либо использовать ситуацию для мошенничества. Некоторые вспоминали случаи, когда после предложения позвонить самому «нуждающийся» внезапно отказывался от помощи — и это только усиливало подозрения. «Человеческое равнодушие часто рождается из плохого опыта», — заметил один из комментаторов.
В обсуждении неоднократно звучала мысль, что современное общество оказалось между двумя крайностями. С одной стороны — желание помочь человеку, особенно ребенку. С другой — постоянное ощущение риска и необходимость думать о собственной безопасности.