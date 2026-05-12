Более 351 млн евро для восточного приграничья: власти рассказали, куда пошли деньги
Во вторник, 12 мая, под руководством министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса прошло заседание тематического комитета по социально-экономическому развитию и укреплению безопасности восточного приграничья. На нем обсудили ход реализации Плана действий для экономического роста и укрепления безопасности восточного приграничья Латвии на 2025-2027 годы.
К 31 марта 2026 года в восточном приграничье были реализованы мероприятия на сумму не менее 351 миллиона евро. В том числе более 130 миллионов евро направлено на безопасность, более 150 миллионов евро — на экономику, а более 70 миллионов евро — на развитие человеческих ресурсов. Одновременно для развития экономики привлечены частные инвестиции на сумму более 26 миллионов евро, а также планируется создать не менее 518 новых рабочих мест.
Среди наиболее значимых выполненных работ — строительство пяти центров управления катастрофами в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны и Виляны, завершение строительства забора на латвийско-российской границе протяженностью около 280 километров, а также развитие инфраструктуры противомобильности и укрепление военной инфраструктуры в восточном приграничье.
Одновременно в регионе продолжается развитие индустриального парка Восточнолатвийского центра умных технологий и исследований в Даугавпилсе. Также реализуются 20 проектов по развитию предпринимательской инфраструктуры на сумму 34,5 миллиона евро. В рамках этих проектов планируется поддержать 106 коммерсантов и создать не менее 116 рабочих мест.
Кроме того, расширена территория Латгальской специальной экономической зоны — в нее включено самоуправление Алуксненского края. Продолжаются и инвестиции в доступность образования и здравоохранения.
На заседании комитета также обсудили новую инициативу Европейского союза EastInvest Facility. Ее цель — стимулировать инвестиции в регионы восточного приграничья Европейского союза и укреплять их устойчивость. Инициатива предусматривает облегчение доступа к консультационной и кредитной поддержке в сотрудничестве с международными финансовыми институтами и национальными банками развития.
В ходе дискуссий было подчеркнуто, что в рамках плана по восточному приграничью уже реализуются меры в тех сферах, которые Европейская комиссия в опубликованном в феврале этого года сообщении об усилении поддержки регионов восточного приграничья Европейского союза определила как приоритетные. Это безопасность и устойчивость, экономическое развитие, связанность, привлечение инвестиций и развитие человеческих ресурсов.
Также было отмечено, что для Латвии важно добиться дополнительного финансирования Европейского союза для восточного приграничья в следующем многолетнем бюджетном периоде Евросоюза после 2027 года. Это необходимо, чтобы продолжить начатые работы и укрепить безопасность, устойчивость и конкурентоспособность региона.