"Кто первым объявит об отставке": политолог объяснил, что стоит за воскресным политическим хаосом
Политолог Юрис Розенвалдс считает, что действия "Нового Единства" вокруг недоверия Андрису Спрудсу отражают стремление партии укрепить позиции перед выборами, тогда как коалиция фактически утратила согласованность и погрузилась в политические игры.
"Новое Единство" очень старается проложить путь к дальнейшему сотрудничеству с находящимися сейчас в оппозиции партиями, сказал агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс, комментируя выраженное премьер-министром Эвикой Силиней недоверие министру обороны Андрису Спрудсу ("Прогрессивные").
По его мнению, политические шаги "Нового Единства" в последнее время свидетельствуют о том, что партия уже думает о будущих переговорах после выборов, когда, учитывая рейтинги, ей, возможно, придется смириться с "положением младшего партнера". Розенвалдс указал, что в этом контексте следует оценивать и поспешное заявление Силини о потере доверия к Спрудсу, и решение предложить на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса.
По его мнению, сейчас партнеры по правительству больше заняты тем, как они будут выглядеть перед выборами, а не вопросами, которыми должно заниматься правительство.
По мнению политолога, о политических "играх" свидетельствовала и последовательность воскресных событий, и вопрос о том, "кто первым объявит" об уходе Спрудса с должности. Розенвалдс допускает что поспешное заявление Силини о недоверии Спрудсу связано с падением рейтинга "Нового Единства", как и другие политические шаги последнего времени, в том числе дискуссии об объединении министерств и последующий "задний ход", а также действия по другим ранее согласованным в коалиции вопросам.
Есть много неопределенности о том, что дальше решат "Прогрессивные", сказал политолог. "Очень возможно, что они могут и проглотить эту пилюлю и найти какую-то возможность остаться в правительстве", - сказал политолог. В то же время нынешняя ситуация нарушает прежний коалиционный порядок, поскольку у "Прогрессивных" фактически отнимают одно министерское место.
Политолог подчеркнул, что сейчас необходимо различать формальную и фактическую ситуацию. Формально дальнейшая работа правительства зависит от того, решат ли "Прогрессивные" остаться в коалиции, однако фактически согласованную работу правительства сейчас увидеть трудно.
Розенвалдс также критически оценил установку премьера о том, что оборонную отрасль должен возглавлять профессионал. По его мнению, такое заявление "весьма странное", поскольку в демократических странах оборонную отрасль обычно возглавляет гражданское лицо, а не военный. Розенвалдс указал, что, насколько ему известно, среди стран НАТО военные занимают пост министра обороны только в Турции и Болгарии. По его мнению, выдвижение Мелниса на пост министра обороны также создает практические вопросы об отношениях между гражданским и военным руководством.
Остается надеяться, что в этих условиях неопределенности ситуация не оставит "неприятного наследия" следующему правительству, которое будет сформировано по результатам выборов в Сейм.