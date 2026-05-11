Плакаты, экраны и радио: KNAB заинтересовался масштабной рекламой Айнара Шлесерса
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на этой неделе начало проверку и потребовало от партии «Латвия на первом месте» (LPV) объяснений по поводу рекламной кампании лидера этой политической силы и кандидата на пост премьера Айнара Шлесерса. Официально кампанию организует общество Latvija pirmā, сообщает передача Латвийского телевидения de facto.
KNAB изучает, не усматривается ли в оплаченной обществом кампании обход норм финансирования партий, поскольку пожертвования юридических лиц партиям запрещены.
Общество Latvija pirmā, учрежденное тремя людьми, возглавляет Шлесерс, а контактным лицом общества указана член правления LPV Лига Крапане.
Запланированные расходы общества на изображения Шлесерса на брандмауэрах зданий в Риге, плакаты на остановках общественного транспорта, рекламу на цифровых экранах у дорог и джинглы на нескольких коммерческих радиостанциях составляют как минимум 275 000 евро. Об этом свидетельствуют уведомления о прозрачности, которые в соответствии с недавно принятым регламентом Европейского союза должны публиковать размещающие политическую рекламу.
В телефонном разговоре с de facto Шлесерс не скрывал, что финансирование общества было привлечено им самим. Еще со времени предыдущих выборов в Сейм общество должно 230 000 евро принадлежащей Шлесерсу фирме Avadel. По словам политика, долг будет погашен, когда появится такая возможность.
Шлесерс заявил, что действует таким образом в том числе потому, что «у нас эти законы дурацкие». По его мнению, «Единство» специально создало законы, «чтобы конкуренты вообще не могли нормально себя рекламировать».
Во время разговора Шлесерс неоднократно утверждал, что кампания не связана с возглавляемой им партией, поскольку на плакатах нет ее символики, а официально он даже не является кандидатом в депутаты, так как избирательные списки еще не поданы.
«Мы получили от KNAB ответ, в котором KNAB ясно говорит, что если партия получает пожертвование соответственно и партийные активности... Айнар Шлесерс — не партия. В нашей партии 2000 членов, и каждый член имеет право рекламировать себя», — заявил Шлесерс передаче.
Руководитель отдела расследования нарушений политических организаций KNAB Амилия Райтума не скрывала удивления утверждениями политика о том, что с бюро якобы все было согласовано.
По данным KNAB, бюро действительно предоставило LPV несколько ответов на риторические общие вопросы, однако во всех ответах было ясно разъяснено, что политическую партию могут финансировать только физические лица.
Если будет установлен факт нарушения, последствия для партии могут быть очень серьезными: сначала административный штраф, затем требование вернуть все незаконное финансирование в государственный бюджет, а также партии может грозить прекращение государственного бюджетного финансирования.
Рекламная кампания Шлесерса завершится в конце месяца, поскольку закон предусматривает, что после 6 июня начинается период ограничений предвыборной агитации.