ФОТО: в Риге отметили День Европы - в Верманском саду прошли концерты, дискуссии и семейные активности

День Европы в Риге (09.05.26)
9 мая в Латвии, как и во всей Европе, широко отметили День Европы. В этом году Бюро Европейского парламента в Латвии пригласило жителей и гостей столицы в Верманский сад, где в течение дня проходили концерты, дискуссии, интерактивные занятия и мероприятия для семей с детьми.
К празднованию присоединились Рижская дума, Бюро Европейского парламента в Латвии, представительство Европейской комиссии в Латвии, посольства стран Европейского союза, министерства и другие организации. Посетителям рассказывали о возможностях, которые дает Европейский союз, а также предлагали принять участие в разговорах о будущем Европы и важных для общества темах.
С 12:00 до 18:00 в Верманском саду работала «остановка Европейского парламента». Там посетители могли познакомиться с депутатами Европейского парламента, снять праздничное 360-градусное видео, проверить знания о Европейском союзе, принять участие в играх и выиграть призы. Для детей подготовили задания, связанные с путешествием по Европе, временные татуировки, игры на узнавание стран, председательствующих в Совете Европейского союза, и известных мест Европы.
Основная программа началась в 11:00 с работы дискуссионной палатки. В 12:00 состоялось официальное открытие мероприятия. С приветственными речами выступили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, еврокомиссар Глен Микалеф, министр культуры Агнесе Лаце и депутат Европейского парламента Инесе Вайдере.
После открытия на сцене выступили оркестр Земессардзе Латвийской Республики и хор Земессардзе STARS, детская вокальная группа DZEGUZĪTE, смешанный хор MŪZA, сениорский хор DIŽMUKLĀJS, ансамбль народного танца LIESMA, студия фламенко Duende, квинтет духовых инструментов BRASS.EDU и группа ASTRO'N'OUT. В течение всего дня за музыкальное настроение отвечала DJ Linda Samsonova.
Отдельная часть программы была посвящена дискуссиям. Утром еврокомиссар Глен Микалеф встретился с молодежью и говорил с учениками школ-послов Европейского парламента и активистами европейского сообщества mesesamkopa.eu. Затем прошли обсуждения об участии общества, инновациях и конкурентоспособности, биоразнообразии в городской среде, а также безопасности и гражданской защите.
Организаторы подчеркивали, что День Европы должен быть не только праздничным мероприятием, но и возможностью поговорить о том, как Европейский союз влияет на повседневную жизнь жителей Латвии, какие возможности он открывает и какие вопросы сегодня особенно важны для будущего Европы.