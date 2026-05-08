Трамп объявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и заявил о возможном "начале конца" войны
Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая и включать приостановку всех боевых действий, а также обмен пленными — по 1000 человек с каждой стороны. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Американский президент заявил, что с просьбой о таком перемирии он обратился лично. По словам Трампа, он «очень ценит согласие» на это со стороны президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп связал даты перемирия с Днем Победы, который в России отмечается 9 мая. Он также отметил, что Украина тоже была важной частью Второй мировой войны. По заявлению президента США, временное прекращение огня должно включать «приостановку всей кинетической активности» и крупный обмен пленными — по 1000 человек от каждой страны.
«Надеемся, что это начало конца очень долгой, смертоносной и ожесточенной войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, самого крупного со времен Второй мировой войны, продолжаются, и мы с каждым днем все ближе к его завершению», — написал Трамп.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов. Как сообщал Reuters, украинский переговорщик Рустем Умеров прибыл в Майами для переговоров с представителями США. Среди задач украинской стороны назывались, в том числе, возможный обмен пленными и продвижение дипломатических инициатив по завершению войны.
В последние дни тема временного прекращения огня уже обсуждалась в связи с майскими датами, однако стороны продолжали обвинять друг друга в ударах и нарушении возможных пауз в боевых действиях. Ранее Зеленский критиковал российские предложения о кратком перемирии, называя их циничными на фоне продолжающихся атак, и настаивал на более долгом и реальном прекращении огня.