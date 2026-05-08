Трамп объявил о трехдневном перемирии между Украиной и Россией и заявил о возможном "начале конца" войны

Дональд Трамп связал даты перемирия с Днем Победы, который в России отмечается 9 мая. Он также отметил, что Украина тоже была важной частью Второй мировой войны. По заявлению президента США, временное прекращение огня должно включать «приостановку всей кинетической активности» и крупный обмен пленными — по 1000 человек от каждой страны.