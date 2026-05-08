Служба госбезопасности следит за ситуацией перед 9 мая и просит жителей сообщать о провокациях
Служба государственной безопасности (VDD) заявляет, что пока не видит существенных рисков для безопасности Латвии в связи с 9 мая, но предупреждает: публичное оправдание военных преступлений России и попытки провокаций могут закончиться уголовной ответственностью.
В преддверии 9 мая VDD постоянно уделяет повышенное внимание происходящему в стране и в информационном пространстве, чтобы выявлять действия, направленные против интересов национальной безопасности Латвии.
Пока в поле зрения VDD не попадали связанные с 9 мая активности, которые создавали бы существенные риски для государственной безопасности Латвии. В то же время служба продолжит уделять повышенное внимание выявлению таких действий.
VDD напоминает, что за публичное оправдание и прославление военных преступлений, совершенных Россией, а также за действия, направленные на разжигание ненависти или вражды против латышей, украинцев или других народов, предусмотрена уголовная ответственность.
Жителей, у которых есть информация о планируемых 9 мая провокациях — демонстративных или вызывающих действиях с целью расколоть общество или распространять соответствующие интересам России сообщения, — призывают передавать эту информацию VDD, позвонив на круглосуточный телефон 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv.
Если же жители станут свидетелями таких действий 9 мая, их призывают незамедлительно сообщать об этом в Государственную полицию по телефону 112.
Ранее сообщалось, что на протяжении десятилетий 9 мая по инициативе России организовывались торжества в честь победы Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне. В Латвии часть общества до сих пор сохраняет традицию отмечать так называемый День Победы, однако в Восточной Европе эта дата ассоциируется с оккупацией стран Балтии и их аннексией в составе СССР.