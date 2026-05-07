"Странное желание в эти дни": Зеленский не рекомендовал ехать в Москву на 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не рекомендует представителям «близких к России стран» ехать в Москву на мероприятия 9 мая, назвав такое желание странным на фоне продолжающихся российских ударов по Украине.
Министерство обороны России в понедельник объявило об одностороннем перемирии с Украиной с 8 по 9 мая в связи с празднованием в России Дня Победы. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объявляет режим тишины уже с полуночи с 5 на 6 мая. «Начиная с этого момента мы будем действовать зеркально», — добавил Зеленский.
Президент Украины отметил, что сегодня Россия направила против Украины около 100 дронов, что, по его словам, «свидетельствует о том, что Россия всерьез не рассматривает перемирие», которое Киев в одностороннем порядке объявил с 6 мая. «Единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, — это короткая тишина на Красной площади», — заявил Зеленский.
«Украина будет действовать честно. Мы предлагаем тишину с 6 мая. Вчера и сегодня Россия этот режим нарушает. В ответ на российские удары мы будем применять дальнобойные санкции, а в ответ на готовность России перейти к дипломатии мы пойдем путем дипломатии», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В следующей публикации Зеленский сообщил, что сегодня были применены украинские «санкции дальнего действия», в том числе в Перми, расположенной примерно в 1500 километрах от Украины, где местные власти сообщали об атаке дронов на промышленное предприятие.
Вечером в четверг президент Украины еще раз напомнил, что Киев еще с 6 мая предлагал ввести режим тишины, однако Россия проигнорировала это предложение и продолжила атаковать украинские города и военных на фронте.
«Они хотят от Украины разрешения провести свой парад, раз в год на час безопасно выйти на площадь, а потом продолжать убивать наших людей и воевать», — сказал Зеленский.
«Мы получили обращения от некоторых близких к России стран о том, что их представители приедут в Москву. Это странное желание в эти дни. Мы этого не рекомендуем. Позиция Украины максимально прозрачна и честна: Украина будет действовать зеркально. Если бы была тишина, не было бы украинских санкций дальнего действия», — заявил Зеленский.