Министерство финансов приглашает 9 мая прийти в Верманский парк, чтобы отметить День Европы
Министерство финансов Латвийской Республики сообщает о том, что в субботу, 9 мая, с 11:00 до 18:00 в Верманском парке в Риге пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Европы, на которые приглашаются все желающие. В течение дня посетителям будет доступна широкая программа мероприятий, которую совместно с представительством Европейской комиссии в Латвии и Рижской думой организуют посольства стран Европейского союза (ЕС) в Латвии, отраслевые министерства и другие партнеры.
Посетители мероприятия смогут познакомиться с культурой и инициативами различных европейских стран, принять участие в разных мероприятиях, а также узнать больше о возможностях, которые предоставляет ЕС. Также в программе предусмотрены дискуссии о будущем Европы и актуальных для общества вопросах. В свою очередь Министерство финансов приглашает посетить свою палатку и познакомиться с интерактивной зоной «Европа в моем регионе».
«Фонды Европейского союза — это не только цифры или проекты в документах. Это реальные улучшения в нашей повседневной жизни: более благоустроенная среда, современная инфраструктура, новые возможности в образовании, предпринимательстве, работе и общественном благополучии. День Европы — хорошая возможность для каждого убедиться, насколько тесно европейская поддержка связана с развитием Латвии и возможностями людей во всех регионах», — говорит заместитель государственного секретаря Министерства финансов по вопросам фондов ЕС Армандс Эберхардс.
В палатке Министерства финансов можно будет увидеть и почувствовать, как вложения фондов ЕС помогают развивать Латвию уже сегодня и формируют возможности будущего. Это будет возможность отправиться в виртуальное путешествие в формате 360°, чтобы познакомиться с реализованными в Латвии проектами фондов ЕС и увидеть, как они влияют на повседневную жизнь людей, узнать, как инвестиции ЕС способствуют созданию более умной, зеленой и инклюзивной Латвии. Также можно будет принять участие в фото-мероприятии с искусственным интеллектом, примерив на себя различные сценарии будущего, и получить персонализированную фотографию.
"День Европы напоминает об основных ценностях ЕС — мире, демократии, сотрудничестве и солидарности. Это возможность оценить значение европейского единства для нашей безопасности, благополучия и развития, одновременно осознавая, что сильная и устойчивая Европа создается при участии и вовлеченности каждого члена общества", - отмечает Минфин.
