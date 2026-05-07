9 мая в Риге от Закюсалы до Берги пройдет автопробег с флагами "За латышскую Латвию!"
В субботу, 9 мая, в Риге состоится автопробег с флагами «За латышскую Латвию!», который организует Национальное объединение. Приглашают принять участие патриотов, желающих публично выразить свою принадлежность к Латвии и укрепить национальную идентичность.
Автопробег с флагами начнется в 14:00 со сбора участников на набережной Закюсалы, после чего последует совместный проезд по улицам столицы. Завершение мероприятия запланировано в Берги, на Бривибас гатве, 455. Участников приглашают присоединиться на автомобилях или мотоциклах, украшенных государственными флагами Латвии и национальными цветами, создавая единое и визуально впечатляющее проявление патриотизма в городской среде.
В мероприятии также примет участие вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, который подчеркивает значение подобных инициатив для сплочения общества. «Латвийский флаг для латышей — это не просто символ, а основа нашей идентичности, истории и свободы. В такие моменты мы не только празднуем, но и напоминаем себе и другим, кто мы как нация», — отметил вице-мэр. Он подчеркнул, что автопробег с флагами особенно важен в то время, когда в обществе ведутся дискуссии о ценностях и идентичности, поскольку он помогает укреплять чувство единства среди жителей.
Организаторы подчеркивают, что автопробег открыт для всех желающих, кто хочет принять участие и своим присутствием укрепить национальное самосознание.