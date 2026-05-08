Выявлена тревожная тенденция: многие люди в Латвии рискуют остаться в старости бедными
Новые данные опроса показывают: финансовая тревожность в Латвии растет, и значительная часть населения не инвестирует вовсе или начинает это делать слишком поздно. Эксперты предупреждают — такая модель поведения может привести к тому, что многие жители в пожилом возрасте окажутся в уязвимом финансовом положении и рискуют остаться без достаточных накоплений.
Как сообщает Investoru Festivāls, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют, — желание обеспечить себе финансово безопасную старость (20%) и не зависеть от поддержки детей или родственников (19%). Только 13% вкладывают средства, чтобы защитить накопления от инфляции, а 12% хотят обеспечить детям или семье более стабильное финансовое будущее. Еще 6% копят и инвестируют с целью в пожилом возрасте путешествовать и наслаждаться обеспеченной жизнью.
Опрос выявил тревожную тенденцию: чем старше люди, тем меньшая их часть инвестирует. Среди жителей в возрасте 18–29 лет не инвестируют лишь 14%, однако в каждой следующей возрастной группе этот показатель растет: среди 30–39-летних — уже 23%, в возрасте 40–49 лет — 25%, а среди людей 50–59 лет инвестициями не занимаются уже 31% опрошенных.
Мужчины инвестируют активнее женщин
Желание жителей Латвии инвестировать в первую очередь определяется опасениями финансовой зависимости и бедности в старости. Самая важная мотивация — обеспечить самостоятельность в конце жизни — скрывает и другие причины: 12% инвестируют, чтобы обеспечить детям или семье финансово стабильное будущее, а 6% мечтают в пожилом возрасте отправляться в дальние путешествия.
Показательно, что мужчины чаще, чем женщины, инвестируют для защиты накоплений от инфляции — 19% против 10%.
«Женщины больше думают о далеком будущем и финансовой безопасности в долгосрочной перспективе, они сравнительно чаще копят на пенсию и реже инвестируют в ценные бумаги. Мужчины же чаще инвестируют с целью сохранить стоимость уже имеющихся накоплений и компенсировать влияние инфляции. Различия скорее связаны с нюансами финансового поведения и восприятием риска, а не с различиями в уровне знаний», — поясняют эксперты.
Согласно данным исследования Investor Pulse, среди инвесторов в Латвии около 61% составляют мужчины и 39% — женщины.
Молодежь инвестирует более осознанно
Молодое поколение начинает заниматься вопросами управления деньгами раньше и более системно, воспринимая инвестиции как логичный шаг в создании личной финансовой стабильности. Среди молодежи 20% инвестируют, чтобы защитить накопления от инфляции — это почти вдвое больше среднего показателя по всем возрастным группам (13%) и на 4% больше, чем среди тридцатилетних (16%). Их главная цель — обеспечить себе возможность в старости жить обеспеченной и качественной жизнью — так ответил каждый третий. 26% хотят создать дополнительный источник дохода, чтобы чувствовать себя финансово увереннее в повседневной жизни, а еще 21% — чтобы обеспечить себе финансово стабильную и безопасную старость.
«Исследование показывает, что финансовая безопасность в старости является для людей очень важным личным вопросом независимо от отношения к пенсионной системе. Фокус на инвестициях отражает желание самостоятельно создать дополнительную подушку безопасности на будущее — это история о личной ответственности и контроле над своим будущим, а не о недоверии к пенсионной системе», — утверждают эксперты.
