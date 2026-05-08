Выявлена тревожная тенденция: многие люди в Латвии рискуют остаться в старости бедными

Молодое поколение начинает заниматься вопросами управления деньгами раньше и более системно, воспринимая инвестиции как логичный шаг в создании личной финансовой стабильности. Среди молодежи 20% инвестируют, чтобы защитить накопления от инфляции — это почти вдвое больше среднего показателя по всем возрастным группам (13%) и на 4% больше, чем среди тридцатилетних (16%). Их главная цель — обеспечить себе возможность в старости жить обеспеченной и качественной жизнью — так ответил каждый третий. 26% хотят создать дополнительный источник дохода, чтобы чувствовать себя финансово увереннее в повседневной жизни, а еще 21% — чтобы обеспечить себе финансово стабильную и безопасную старость.