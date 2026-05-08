Пойманные пьяными латвийские автоводители все чаще отправляются на коррекцию поведения. Есть ли результат?
По данным Министерства сообщения, все большая часть водителей, наказанных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, участвует в программах коррекции поведения. Если в 2024 году такие занятия посещали около 14% из 3453 водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, то в 2025 году число участников выросло до 28% из 2990 задержанных водителей.
Согласно имеющимся у министерства статистическим данным Государственной полиции, в 2025 году общее число водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, как в случаях административной, так и уголовной ответственности, сократилось на 463 человека по сравнению с 2024 годом. Также продолжает снижаться число водителей в состоянии опьянения, участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях: в 2024 году таких было 763, а в 2025 году — 653.
С весны 2024 года, когда начали работу организаторы групповых занятий по коррекции поведения водителей, в программах в общей сложности приняли участие 1549 человек. В 2024 году занятия посещали 495 водителей, в 2025 году — 829, а за первые четыре месяца 2026 года — 225 участников. Больше всего участников программ зарегистрировано в DOMUS ATBALSTS — 551 человек, Grandver klīnika — 455 человек, Psihologs Tev — 295 человек, а в Medvaravīksne — 248 человек.
Закон о дорожном движении предусматривает, что водитель, наказанный за управление транспортным средством в состоянии опьянения и у которого при досрочной медицинской проверке не выявлено чрезмерное употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ либо зависимость, может вернуть водительские права только после участия в соответствующей программе коррекции поведения. Таким образом, посещение таких занятий для водителей является обязательным, если они хотят вернуть права, при этом оплачиваются они из личных средств.
В настоящее время после получения и оценки заявок групповые занятия по коррекции поведения водителей обеспечивают четыре организации: Psihologs Tev (Рига), DOMUS ATBALSTS (Екабпилс, Рига, Резекне, Цесис), Grandver Klīnika (Рига, Тукумс, Даугавпилс), Medvaravīksne (Рига).