Пойманные пьяными латвийские автоводители все чаще отправляются на коррекцию поведения. Есть ли результат?

С весны 2024 года, когда начали работу организаторы групповых занятий по коррекции поведения водителей, в программах в общей сложности приняли участие 1549 человек. В 2024 году занятия посещали 495 водителей, в 2025 году — 829, а за первые четыре месяца 2026 года — 225 участников. Больше всего участников программ зарегистрировано в DOMUS ATBALSTS — 551 человек, Grandver klīnika — 455 человек, Psihologs Tev — 295 человек, а в Medvaravīksne — 248 человек.