Не все в аптеке хочется обсуждать вслух: новый формат покупок дает больше приватности

«Автоматизация в аптеках укрепляет профилактическое здравоохранение, поскольку основная роль аптек и фармацевтов — это медицинская помощь и консультации о правильном применении лекарств и других медицинских товаров. Кассы самообслуживания позволяют специалистам больше сосредоточиться на фармацевтической помощи в ее классическом понимании — выдаче медикаментов, подробных разъяснениях о применении лекарств, их взаимодействии, консультациях о показателях здоровья, например артериальном давлении, уходе за хроническими пациентами и сезонных заболеваниях. Жители также ценят возможность выбрать наиболее удобный для себя способ обслуживания, и это повышает общее удовлетворение и удобство услуги», — говорит фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.