Не все в аптеке хочется обсуждать вслух: новый формат покупок дает больше приватности
В латвийских аптеках начали менять привычный порядок обслуживания: часть покупок теперь можно оплатить самостоятельно, но лекарства по-прежнему остаются только через фармацевта. В Mēness aptieka говорят, что это должно освободить специалистам больше времени для консультаций, а покупателям — дать больше удобства и приватности.
Потребность жителей в доступной консультации специалиста по вопросам здоровья растет, и одновременно все большее значение приобретает удобство услуг в аптеке. В начале года в пяти аптеках Mēness aptieka были введены кассы самообслуживания: через них можно купить медицинские и гигиенические товары, средства для ухода за кожей и волосами, чаи и другую продукцию. Лекарства по-прежнему выдаются только после консультации с фармацевтом.
Такое решение позволяет фармацевтам больше времени уделять консультациям по вопросам здоровья, а покупателям — самостоятельно оплачивать часть повседневных покупок, для которых не требуется помощь специалиста.
Первые месяцы показали, что жители оценили нововведение и охотно пользуются кассами самообслуживания для обычных аптечных покупок.
«Автоматизация в аптеках укрепляет профилактическое здравоохранение, поскольку основная роль аптек и фармацевтов — это медицинская помощь и консультации о правильном применении лекарств и других медицинских товаров. Кассы самообслуживания позволяют специалистам больше сосредоточиться на фармацевтической помощи в ее классическом понимании — выдаче медикаментов, подробных разъяснениях о применении лекарств, их взаимодействии, консультациях о показателях здоровья, например артериальном давлении, уходе за хроническими пациентами и сезонных заболеваниях. Жители также ценят возможность выбрать наиболее удобный для себя способ обслуживания, и это повышает общее удовлетворение и удобство услуги», — говорит фармацевт, член правления Mēness aptieka Елена Петришина.
Региональный руководитель технологической компании StrongPoint в Латвии и Эстонии Угис Зачс отмечает, что жители все больше ценят возможность самим контролировать процесс покупки — выбирать темп, избегать очередей и пользоваться наиболее удобным форматом обслуживания.
«В аптеках это особенно важно, поскольку часть покупок является более чувствительной, а кассы самообслуживания позволяют совершать их дискретно, без лишнего внимания», — подчеркивает Зачс.
Автоматизация усиливает роль фармацевта
В Европе автоматизация аптек все чаще рассматривается не как замена специалиста, а как способ укрепить профилактическое здравоохранение. Например, в Нидерландах и скандинавских странах цифровые решения помогают оптимизировать повседневные процессы, чтобы фармацевты могли больше времени уделять не только выдаче лекарств, но и профилактическим беседам — о давлении, взаимодействии препаратов или предупреждении сезонных заболеваний.
В Латвии эта тенденция также становится все более актуальной. Спрос жителей на доступную медицинскую консультацию растет, тогда как ресурсы фармацевтов ограничены. В небольших городах и регионах аптека часто остается одним из самых доступных пунктов здравоохранения, где люди получают не только лекарства, но и советы о здоровье, правильном применении препаратов и профилактике заболеваний.
Поэтому решения, которые улучшают рабочий процесс в аптеке, одновременно усиливают и ее роль в общественном здравоохранении.
«Технологии в аптеках — не самоцель. Их главная задача — дать больше времени для заботы о человеке. Европейский опыт показывает, что автоматизация позволяет аптекам стать еще более значимой точкой поддержки общественного здоровья, и такой подход постепенно укрепляется и в латвийских аптеках», — говорит Угис Зачс.
Ожидается, что в ближайшие годы такие решения станут неотъемлемой частью повседневной работы аптек. Они расширят возможности как для пациентов, так и для специалистов здравоохранения, позволяя точнее адаптировать услуги к потребностям жителей и при этом сохранить главное — человеческую, профессиональную и своевременную помощь.