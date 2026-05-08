"Досье": в администрации Путина стали думать о том, как "продать" россиянам возможное окончание войны
Сотрудники администрации президента еще в конце зимы 2025 года начали прорабатывать «образ победы» — набор пропагандистских тезисов, с помощью которых россиянам можно было бы объяснить возможное мирное соглашение с Украиной. Об этом говорится в расследовании центра «Досье».
Проблемы из-за войны. В презентации для приближенных Сергея Кириенко говорится, что продолжение войны может потребовать всеобщей мобилизации и полного перевода экономики на военные рельсы. Среди рисков также перечисляются истощение ресурсов, повышение налогов, сокращения в бизнесе, атаки дронов, демографический кризис и так далее.
Как в Кремле видят мир? Наиболее вероятный сценарий мира (по версии Кремля) предполагает соглашения между США и Россией и США и Украиной. По нему Донецкая и Луганская области должны перейти к России, раздел Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован по линии фронта, российские войска выйдут из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские будут сняты. При этом Владимир Зеленский останется у власти в Украине.
Презентация не связана с реальным ходом переговоров и скорее отражает ожидания политического блока АП. О сроках заключения мира в документе ничего нет.
Аргументы «победы». Благодаря «СВО» Россия смогла «предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе», а ее армия оказалась «самой боеспособной во всем мире» и выстояла в глобальном противостоянии против 50 стран. Основными достижениями в АП считают территориальные завоевания, сухопутный путь в Крым и приобретение миллионов новых русскоязычных граждан. Отдельно выделяется, что РФ «очистилась» от «предавших ее элит».
Для россиян после войны предусмотрены «хорошие новости»: разговоры о нормализации, социальные проекты, истории успеха бизнеса, «контролируемая оттепель» в кино и литературе, возвращение политического юмора, реабилитация слова «мир» и ограниченная амнистия. При этом об отмене блокировок ничего не говорится.
Что делать с Z-блогерами? В АП, как пишет «Досье», считают эту группу одной из проблемных аудиторий: в случае окончания войны часть «ультрапатриотов» может воспринять это как поражение. Для этого предлагается «эмоциональная переобувка» подконтрольных блогеров, сокращение присутствия радикальных голосов в медиапространстве и маргинализация тех, кто будет «обесценивать победу». Тем, кто будет продолжать возмущаться, пригрозят уголовным делом.
Мнение Путина. Даст ли Путин добро на этот план, неизвестно. Сам он, по крайней мере, никак не намекал на скорое завершение конфликта.