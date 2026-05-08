"Досье": в администрации Путина стали думать о том, как "продать" россиянам возможное окончание войны

Как в Кремле видят мир? Наиболее вероятный сценарий мира (по версии Кремля) предполагает соглашения между США и Россией и США и Украиной. По нему Донецкая и Луганская области должны перейти к России, раздел Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован по линии фронта, российские войска выйдут из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские будут сняты. При этом Владимир Зеленский останется у власти в Украине.