"Единственная мысль была - вынести ребенка": в Вентспилсе пожар оставил людей без жилья

Похожее пережила и Сабине с третьего этажа. Вместе с ребенком она не смогла выйти в подъезд из-за дыма и была вынуждена ждать пожарных в квартире. «Я посмотрела в окно и открыла дверь. Все было в дыму. Поняла, что с ребенком не выйду, и даже не понимала, что горит. Позвонила пожарным и сказала, что мы остались в квартире. Примерно через 13-14 минут мы были снаружи. Пожарный пришел за нами. До этого я собирала вещи, и единственная мысль была — вынести ребенка отсюда. Ребенок испугался — ей год и четыре месяца. Она вообще не понимала, что происходит, почему я бегаю», — рассказала Сабине.