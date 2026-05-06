"Единственная мысль была - вынести ребенка": в Вентспилсе пожар оставил людей без жилья
В Вентспилсе на улице Талсу в воскресенье утром несколько горожан остались без жилья после сильного пожара в многоквартирном доме. Огонь повредил квартиры и лоджии, а жители вспоминают, что в панике пытались выбраться из здания — некоторые с маленькими детьми на руках.
Дом на улице Талсу загорелся настолько сильно, что пожар затронул все этажи. По предварительной информации, первая искра появилась на лоджии квартиры на втором этаже, после чего пламя быстро поднялось выше и нанесло серьезный ущерб. На тушение пожара спасателям потребовалось около трех часов, сообщает «Degpunktā».
Общая площадь горения составила 135 квадратных метров. Пожарные спасли из здания четырех жителей, один из них пострадал. Еще восемь человек эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей.
Одна из жительниц дома, Анетe с пятого этажа, рассказала, что утром вместе с мужем уже проснулась, когда вдруг услышала подозрительные звуки.
«Просто казалось, что что-то трещало, взрывалось... Когда я пошла в ту сторону, уже увидела дым в комнате дочери. Посмотрела дальше — там уже было пламя. Это было ужасно. Я кричала мужу, что пожар, что нужно бежать наружу и что все плохо. Ничего подобного в жизни не видела, поэтому была очень напугана», — рассказала жительница пострадавшего дома.
Похожее пережила и Сабине с третьего этажа. Вместе с ребенком она не смогла выйти в подъезд из-за дыма и была вынуждена ждать пожарных в квартире. «Я посмотрела в окно и открыла дверь. Все было в дыму. Поняла, что с ребенком не выйду, и даже не понимала, что горит. Позвонила пожарным и сказала, что мы остались в квартире. Примерно через 13-14 минут мы были снаружи. Пожарный пришел за нами. До этого я собирала вещи, и единственная мысль была — вынести ребенка отсюда. Ребенок испугался — ей год и четыре месяца. Она вообще не понимала, что происходит, почему я бегаю», — рассказала Сабине.
По словам Анетe и Сабине, им относительно повезло: их квартиры находятся с другой стороны лестничной клетки, поэтому вертикальное распространение огня затронуло их жилье минимально — повреждены в основном окна и лоджии. На другой стороне последствия гораздо тяжелее: на четвертом и пятом этажах лоджии закопчены, а рабочие разбирали опасные конструкции. На втором и третьем этажах две квартиры, попавшие в зону огня, выгорели, и находиться в них невозможно.
Жителям, оставшимся без жилья, помогает Вентспилсская дума. По словам заместителя председателя Вентспилсской думы Айго Гутманиса, в настоящее время размещена одна семья, хотя за помощью обращались две. «Это значит, что вторые, вероятно, нашли, где остановиться — у родственников, друзей или знакомых. В вузе есть служебное общежитие, и там можно разместить людей. Эти помещения мы им предложили», — рассказал Гутманис.
Позже эту семью планируют переселить в более удобную муниципальную квартиру. Социальная служба также подготовит план, как обеспечить пострадавших всем необходимым.