От советской колеи к европейской: страны Балтии изучают новый масштабный железнодорожный проект

Совместное исследование с такой же целью в прошлом году начали Министерство сообщения Латвии и Министерство климата Эстонии. Этот анализ станет основой для переговоров с ЕС, чтобы добиться поддержки для преобразования путей. В качестве возможных вариантов рассматривается как полная замена всей колеи, так и добавление третьего рельса к существующим путям, что позволило бы сохранить старый стандарт и одновременно добавить новый - европейский. Несмотря на потенциальные выгоды для безопасности, в Литве к проекту относятся со скепсисом - среди министров нет единодушия, необходимо ли перестраивать сейчас пути, так как это будет во много раз дороже строительства Rail Baltica. Ответственный за отрасль министр транспорта и связи Юрас Таминскас заявил, что новая железнодорожная реформа не будет обсуждаться, пока не будет завершен проект Rail Baltica. "Рано или поздно нам придется перестроить пути с 1520 на 1435 мм. Rail Baltica - первый шаг для этого перехода", - отметил в передаче "Почему" министр сообщения Латвии Атис Швинка.