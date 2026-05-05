От советской колеи к европейской: страны Балтии изучают новый масштабный железнодорожный проект
Пока страны Балтии укладывают первые рельсы Rail Baltica и все еще гадают, какими будут окончательный бюджет и сроки реализации проекта, в воздухе уже витает желание осуществить во много раз более масштабную перестройку железнодорожной сети.
Министры транспорта стран Европейского союза (ЕС) еще в первый год полномасштабной войны России против Украины обязались проанализировать переход всех стран блока на колею европейской ширины - 1435 мм. Установленный тогда срок - 19 июля 2026 года - уже почти наступил. Об обновлении рельсов все активнее говорят также министр сообщения Атис Швинка и реализующее проект Rail Baltica предприятие Eiropas Dzelzceļa līnijas. Также возможный переход обсуждают в соседних странах. И в Литве, и в Эстонии, и в Латвии ведутся исследования о нынешней архитектуре железных дорог и возможностях ее перестройки, пишет Delfi.lv.
"[Исследование] должно отражать видение нашей страны и то, какую железнодорожную систему мы хотим видеть в будущем. Оно будет содержать оценку, сколько и какие рельсы необходимы, а также стоимости проекта", - сказал изданию Made in Vilnius руководитель литовского железнодорожного предприятия LTG Infra Витис Жалимас.
Совместное исследование с такой же целью в прошлом году начали Министерство сообщения Латвии и Министерство климата Эстонии. Этот анализ станет основой для переговоров с ЕС, чтобы добиться поддержки для преобразования путей. В качестве возможных вариантов рассматривается как полная замена всей колеи, так и добавление третьего рельса к существующим путям, что позволило бы сохранить старый стандарт и одновременно добавить новый - европейский. Несмотря на потенциальные выгоды для безопасности, в Литве к проекту относятся со скепсисом - среди министров нет единодушия, необходимо ли перестраивать сейчас пути, так как это будет во много раз дороже строительства Rail Baltica. Ответственный за отрасль министр транспорта и связи Юрас Таминскас заявил, что новая железнодорожная реформа не будет обсуждаться, пока не будет завершен проект Rail Baltica. "Рано или поздно нам придется перестроить пути с 1520 на 1435 мм. Rail Baltica - первый шаг для этого перехода", - отметил в передаче "Почему" министр сообщения Латвии Атис Швинка.