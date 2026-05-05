9 мая в Латвии пройдет под усиленным вниманием полиции
Государственная полиция пока не видит повышенных рисков безопасности в Латвии 9 мая, однако службы заранее готовятся к возможным инцидентам и будут внимательно следить за общественным порядком.
Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы, однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник Госполиции Арманд Рукс.
С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы безопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка.
"В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, так что работа будет в любом случае", - отметил начальник полиции.
Рукс призвал людей помнить о том, в "какое время мы живем", и напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий.