В Латвии у популярного природного объекта вводят плату за парковку и вход в башню

Самоуправление определило несколько групп жителей и служб, для которых использование стоянки будет бесплатным. Это транспортные средства жителей Смилтенского края, если в регистрационном свидетельстве местом регистрации указан Смилтенский край, люди с инвалидностью при наличии выданной CSDD карты для использования парковочных мест для инвалидов, оперативный транспорт во время выполнения служебных обязанностей, а также работники, отвечающие за содержание и технический надзор стоянки.