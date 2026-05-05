В Латвии у популярного природного объекта вводят плату за парковку и вход в башню
С 1 июня посещение одного из известных туристических мест Смилтенского края изменится: у Раунского Стабурагса введут платную автостоянку, а вход в башню руин Раунского замка станет платным для взрослых.
Правила предусматривают разовую суточную плату, которая дает право пользоваться стоянкой в течение 24 часов с момента оплаты. Для легковых автомобилей вместимостью до восьми пассажирских мест, не считая водителя, плата составит 2 евро, для транспортных средств с более чем восемью пассажирскими местами — 5 евро.
Оплатить стоянку нужно будет через мобильное приложение или SMS-сервис. Стоянка будет доступна ежедневно без ограничения по времени.
Самоуправление определило несколько групп жителей и служб, для которых использование стоянки будет бесплатным. Это транспортные средства жителей Смилтенского края, если в регистрационном свидетельстве местом регистрации указан Смилтенский край, люди с инвалидностью при наличии выданной CSDD карты для использования парковочных мест для инвалидов, оперативный транспорт во время выполнения служебных обязанностей, а также работники, отвечающие за содержание и технический надзор стоянки.
Соблюдение правил использования стоянки будут контролировать уполномоченные контролеры или муниципальная полиция Смилтенского края. Если оплата не будет произведена или будут указаны неверные данные, предусмотрен штраф в размере 30 евро. При оплате штрафа в течение 14 дней применяется скидка 50%, и сумма составит 15 евро.
Самоуправление прогнозирует, что доходы от автостоянки составят около 8000-10 000 евро в год. Расчет основан на данных о потоке посетителей туристического объекта: в 2025 году его посетили около 16 000 человек. Все полученные средства обещают направить на содержание стоянки, благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры туристического объекта.
В самоуправлении подчеркивают, что Раунский Стабурагс является одним из важнейших туристических объектов края и привлекает значительное число посетителей как из Латвии, так и из-за рубежа. Муниципалитет уже вложил значительные средства в улучшение инфраструктуры, в том числе в строительство лестниц, а территория требует регулярного ухода и постоянного бюджетного финансирования. Введение платных автостоянок у значимых объектов самоуправление называет международно принятой практикой.
Кроме того, с 1 июня платным станет вход в башню руин Раунского замка. Для одного человека плата составит 1 евро. Для лиц младше 18 лет вход, как и прежде, останется бесплатным.