Конец бесплатной парковки для электромобилей в центре Риги - в Латвии больше не поддерживают экологичный транспорт?
В Риге могут пересмотреть льготы для владельцев электромобилей, включая бесплатную парковку. На фоне этого в правительстве подчеркивают: поддержка электромобилей была оправданной, но окончательные решения остаются за самоуправлениями.
В Латвии продолжается дискуссия о будущем поддержки электромобилей. Поводом стали планы муниципального предприятия Rīgas satiksme повысить стоимость парковки и ограничить льготы для владельцев электромобилей, включая бесплатную стоянку в центре города. Как сообщалось ранее, цель этих изменений — снизить нагрузку на трафик и повысить доступность парковочных мест.
На этом фоне парламентский секретарь Министерства климата и энергетики Янис Ирбе в эфире TV24 заявил, что изначальный курс на развитие электромобилей в стране был правильным. По его словам, государство осознанно стимулировало переход на экологичный транспорт, и важную роль в этом сыграли нефинансовые меры поддержки — такие как бесплатная парковка и возможность передвигаться по полосам общественного транспорта.
«Конечно, решения были правильными — необходимо было способствовать приходу электромобилей в Латвию. Одним из таких стимулирующих мер было бесплатное предоставление парковки», — отметил Ирбе.
При этом он подчеркнул, что подобные меры находятся в компетенции самоуправлений, а не государства. «Это функция самоуправлений — где и как они это предлагают. Это нефискальные меры поддержки, и государство со своей стороны не обязывает их применять и не может их отменить», — пояснил он. Ирбе добавил, что именно местные власти принимают окончательное решение о сохранении или отмене льгот: «Самоуправления должны принять решение — хотят они этого или нет».
Таким образом, возможные изменения в Риге — это не пересмотр всей государственной политики, а исключительно локальная инициатива, связанная с регулированием городской инфраструктуры.