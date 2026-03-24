Владельцы электрокаров возмущены тем, что Рига отбирает у них привилегии
Латвийская ассоциация электромобилей (LEAB) возражает против намерения Рижской думы ограничить льготы на парковку для электромобилей без четкого переходного периода. По мнению ассоциации, такой подход подрывает доверие к политике зеленой мобильности и создает риск замедления перехода на электротранспорт в долгосрочной перспективе.
В LEAB подчеркивают, что бесплатные парковки не были незначительным бонусом, а являлись частью системы мотивации, на основании которой жители Латвии принимали решение перейти на электромобили. Проведенный ассоциацией опрос показывает, что жители в качестве наиболее важного практического преимущества чаще всего называли бесплатные парковки в Риге. В то же время данные международного объединения ассоциаций электромобилей Global EV Alliance за 2025 год свидетельствуют, что 43% пользователей электромобилей в качестве основной причины выбора указывают политические инструменты, включая парковочные льготы.
В ассоциации отмечают, что вопрос не ограничивается отдельными территориями: изменения в системе льгот со стороны Рижской думы являются сигналом для всего города, а такие решения влияют не только на Ригу, но и на доверие к политике зеленой мобильности во всей Латвии.
LEAB отмечает, что участвовала в консультациях с Рижской думой и представила предложения по постепенной модели перехода, однако они не принимаются во внимание, что, по мнению ассоциации, свидетельствует о недостаточном понимании устойчивого развития города.
Член правления Латвийской ассоциации электромобилей Янис Бекерс подчеркивает, что если самоуправление на протяжении многих лет мотивировало жителей выбирать электромобили, то такие инструменты нельзя отменять внезапно. «Изменения должны быть постепенными, понятными и предсказуемыми для всего города», — отметил он.
Ка ранее писал Otkrito.lv, количество электромобилей в Латвии за последние годы значительно возросло, перегружая рижские парковки, особенно в Старом городе, где их можно оставлять бесплатно.