Владельцы электрокаров возмущены тем, что Рига отбирает у них привилегии

В LEAB подчеркивают, что бесплатные парковки не были незначительным бонусом, а являлись частью системы мотивации, на основании которой жители Латвии принимали решение перейти на электромобили. Проведенный ассоциацией опрос показывает, что жители в качестве наиболее важного практического преимущества чаще всего называли бесплатные парковки в Риге. В то же время данные международного объединения ассоциаций электромобилей Global EV Alliance за 2025 год свидетельствуют, что 43% пользователей электромобилей в качестве основной причины выбора указывают политические инструменты, включая парковочные льготы.