Министр культуры Лаце в прошлом году заработала внушительную сумму

Министр культуры задекларировала безналичные накопления в размере 20 576 евро в Swedbank. В прошлом году она получила 204 евро процентов от банка, а также пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования. У Лаце есть в пользовании квартира в Риге, а также в собственности автомобиль Audi Q4 e-tron 2021 года.