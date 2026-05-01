Министр культуры Лаце в прошлом году заработала внушительную сумму
В прошлом году вознаграждение министра культуры Агнесе Лаце выросло на 20,5% по сравнению с 2024 годом, когда в первой половине года она исполняла обязанности парламентского секретаря Министерства культуры, а затем стала министром. Об этом свидетельствует поданная ею декларация должностного лица.
Если в 2024 году Лаце в виде зарплаты от Министерства культуры как парламентский секретарь и от Государственной канцелярии как министр в общей сложности получила 96 124 евро, то в 2025 году она заработала уже 115 832 евро.
Министр культуры задекларировала безналичные накопления в размере 20 576 евро в Swedbank. В прошлом году она получила 204 евро процентов от банка, а также пособие в размере 300 евро от Государственного агентства социального страхования. У Лаце есть в пользовании квартира в Риге, а также в собственности автомобиль Audi Q4 e-tron 2021 года.
Министр культуры не задекларировала долгов, превышающих 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров. Также у нее нет накоплений в частных пенсионных фондах или в страховании жизни.
Помимо должности министра культуры, в 2025 году Лаце была членом совета Фонда общественной интеграции, председателем Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО, членом совета Государственного фонда культурного капитала, а также членом правления партии «Прогрессивные».