Дизель в Вильнюсе уже выше 2 евро, в Риге - почти у этой отметки: новые данные по топливу
На прошлой рабочей неделе цены на топливо выросли во всех трех столицах стран Балтии.
К концу недели самая высокая цена как на бензин, так и на дизельное топливо была зафиксирована в Вильнюсе. Самые низкие цены оставались в Таллине. Рига оказалась посередине, хотя дизельное топливо здесь уже почти приблизилось к отметке в 2 евро за литр.
В Риге на заправке Circle K на улице Краста 95-й бензин за неделю подорожал на 0,6% и в четверг стоил 1,814 евро за литр. Дизельное топливо выросло заметнее — на 1%, до 1,954 евро за литр.
В Вильнюсе рост был самым резким. На Circle K на проспекте Саванорю 95-й бензин стоил 1,834 евро за литр — это на 4,9% больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало на 2,5% и достигло 2,029 евро за литр. Это единственная из трех столиц, где дизель уже превысил отметку в 2 евро.
В Таллине топливо остается дешевле, чем в Риге и Вильнюсе, но и там цены пошли вверх. 95-й бензин за неделю подорожал на 2,1%, до 1,689 евро за литр, а дизельное топливо — на 3,7%, до 1,809 евро за литр.
Автогаз, в отличие от бензина и дизеля, в двух столицах подешевел. В Риге его цена снизилась до 1,055 евро за литр, в Таллине — до 0,976 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза не изменилась и составила 0,979 евро за литр.
Что это означает
Главный вывод недели — дорожает не только бензин, но и дизель, причем именно дизель во всех трех столицах стоит заметно дороже 95-го бензина. Разница особенно заметна в Риге и Вильнюсе.
- В Риге дизель дороже бензина на 14 центов за литр: 1,954 евро против 1,814 евро.
- В Вильнюсе разница еще больше — почти 20 центов: 2,029 евро против 1,834 евро.
- В Таллинне разница составляет 12 центов: 1,809 евро против 1,689 евро.
Для водителей это означает, что поездки на дизельных автомобилях становятся дороже, особенно если речь идет о ежедневных маршрутах, коммерческом транспорте или доставке.