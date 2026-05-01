Почему Карлис Улманис запретил праздновать 1 мая

Уже в мае 1935 года, когда 1 мая еще формально оставался официальным праздником, была развернута масштабная пропагандистская кампания, чтобы объяснить «заблуждающемуся» народу, насколько вреден этот день. Например, в журнале «Aizsargs» один из заметных пропагандистов того времени Артурс Кродерс писал: «1 мая как государственный праздник постоянно соперничал с 1 мая как праздником пролетариата, организуемым интернациональной социал-демократией, с лозунгами социальной революции и диктатуры одного класса. Насколько удручающим и печальным ежегодно было зрелище на Площади Единства, когда сразу после военного парада следовали ряды красных флагов с призывами ненависти и разрушения, с лозунгами подрыва народной силы. Никогда этот день не приносил радости латышским сердцам, а лишь тревогу и заботу о судьбе народа и государства».