Апрель принес ухудшение для бизнеса: предприниматели стали пессимистичнее во всех сферах
В апреле настроение латвийских предпринимателей ухудшилось во всех сферах хозяйственной деятельности. Позитивный настрой еще сохраняется в торговле и услугах, но промышленность и строительство остаются в минусе, а экономическая неопределенность снова выросла.
Формально часть бизнеса все еще остается в плюсе: позитивные оценки сохраняются в розничной торговле и секторе услуг. Однако общий фон стал заметно осторожнее. В промышленности и строительстве настроение предпринимателей остается негативным.
В розничной торговле, по сезонно скорректированным данным, показатель настроения в апреле составил 1,4%. Это на 1,8 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Продовольственная и непродовольственная торговля пока удерживаются в положительной зоне: показатели составили соответственно 3% и 2%, хотя и здесь оценки стали слабее. У торговцев топливом настроение остается негативным — минус 3,5%, что на 1,3 процентного пункта хуже, чем в марте. Зато в торговле автомобилями, запчастями и принадлежностями ситуация улучшилась: показатель вырос на 4,5 процентного пункта и достиг 4,3%.
В секторе услуг настроение также снизилось. В апреле, по сезонно скорректированным данным, показатель составил 1,5%, что на 2,7 процентного пункта меньше, чем в марте.
Без учета сезонного влияния самые уверенные оценки, как и прежде, показал финансовый сектор — 25,3%. Позитивные показатели также зафиксированы в информационных услугах — 14,4%, аренде и операционном лизинге — 9,1%, а также в компьютерном программировании — 9,3%.
Но не все отрасли услуг чувствуют себя одинаково. Самые слабые показатели в апреле были в охранных услугах — минус 11,9%, складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности — минус 11,7%, а также в сухопутном транспорте — минус 9,3%. Особенно заметное ухудшение произошло в страховании: за месяц показатель настроения упал сразу на 28,3 процентного пункта и достиг самого низкого уровня с сентября 2022 года.
Всего в апреле из 30 обследованных подотраслей сектора услуг в 18 настроение предпринимателей оставалось позитивным, а в 12 — негативным. При этом по сравнению с мартом улучшение было только в 11 подотраслях, тогда как в 19 оценки ухудшились.
В обрабатывающей промышленности ситуация остается сдержанной. В апреле показатель настроения, по сезонно скорректированным данным, составил минус 3,6%. За месяц он снизился на 0,6 процентного пункта.
Картина внутри промышленности неоднородная: из 23 обследованных подотраслей в 12 настроение улучшилось, в 10 ухудшилось, а в одной осталось без изменений. Однако общий показатель потянули вниз крупнейшие отрасли. Снижение зафиксировано в производстве продуктов питания — на 4,5 процентного пункта, в производстве древесины, изделий из дерева и пробки — на 0,7 пункта, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 6,2 пункта, а также в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — на 1,9 пункта.
В строительстве после довольно резкого мартовского улучшения снова произошел откат. В апреле показатель настроения снизился на 0,9 процентного пункта и составил минус 4,5%.
На этом фоне вырос и общий показатель экономической неопределенности — до 17,1%. Это на 2,6 процентного пункта больше, чем в марте. Этот показатель отражает, насколько предпринимателям сложно прогнозировать социально-экономическую ситуацию в стране.