Апрель принес ухудшение для бизнеса: предприниматели стали пессимистичнее во всех сферах

В розничной торговле, по сезонно скорректированным данным, показатель настроения в апреле составил 1,4%. Это на 1,8 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Продовольственная и непродовольственная торговля пока удерживаются в положительной зоне: показатели составили соответственно 3% и 2%, хотя и здесь оценки стали слабее. У торговцев топливом настроение остается негативным — минус 3,5%, что на 1,3 процентного пункта хуже, чем в марте. Зато в торговле автомобилями, запчастями и принадлежностями ситуация улучшилась: показатель вырос на 4,5 процентного пункта и достиг 4,3%.