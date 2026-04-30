Путин снова заявил, что Киев каждый день теряет территории. На самом деле у российской армии нет мощностей на захват крупных городов

По словам Александра Коваленко, на всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 1200 километров, самым опасным для Украины сегодня является направление на Константиновку, являющуюся часть Славянско-Краматорской агломерации. По словам эксперта, именно этот участок станет наиболее горячим на время весенне-летней наступательной кампании ВС РФ. Россияне на данный момент не контролируют ни одного административного здания в Константиновке. Они будут пытаться инфильтроваться в жилую застройку, накопиться в подвалах и развалинах и закрепиться в городе, где на данный момент у них нет серьезных позиций. Заходить наступающие, вероятно, попытаются с южного, юго-восточного и юго-западного направлений по основным логистическим артериям. При этом, по данным Александра Коваленко, российское командование, судя по всему, отказалось от планов по полному захвату городка Часов Яр, который позволил бы атаковать Константиновку с востока.