Путин снова заявил, что Киев каждый день теряет территории. На самом деле у российской армии нет мощностей на захват крупных городов
Стороны сообщают об активизации боев на многих участках российско-украинской войны. «Новая газета Европа» обсудила с экспертами, где сегодня идут наиболее горячие бои и как может развиваться наступление ВС РФ в летнюю кампанию.
Активизация по линии
С фронтов российско-украинской войны сообщают об активизации боевых действий. Вооруженные силы РФ увеличили интенсивность своих атак. Путин на совещании по обеспечению безопасности на выборах заявил, что «противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день они теряют определенные территории». Минобороны РФ неустанно рапортует о новых победах и сообщает, к примеру, о захвате российскими военными двух одноименных населенных пунктов с названием Новодмитровка в Сумской и Донецкой областях Украины. Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский написал недавно в своем телеграм-канале, что россияне активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Его слова подтверждают военнослужащие ВСУ.
«Россияне практически не прекращали наступать на нашем направлении, но сейчас устроили сплошной навал, — рассказывает офицер ВСУ с позывным “Козырь”, воюющий под Константиновкой в Донецкой области. — Пошла “зеленка” (зелень — растительность и листья на деревьях. — Прим. авт.), и они сразу поперли по лесополосам в сторону города. Пытаются под прикрытием зелени просачиваться сквозь килл-зоны и накапливаться в городской застройке. Мы фиксируем проникновение десятков небольших групп в сутки. Подавляющее большинство удается выявить и уничтожить. Успешно проходят в город не более одной десятой из числа штурмовиков. Остальных мы ликвидируем дронами».
Сумасшедшие потери
Эксперты, с которыми пообщалась «Новая газета Европа», говорят о том, что, несмотря на значительное повышение интенсивности атак, долгое время ВС РФ фактически топчутся на месте. Очень показательна ставшая интернет-мемом история с многомесячной попыткой захвата россиянами села Малая Токмачка в Запорожской области. На завирусившемся в сети видео прокремлевский Z-эксперт Борис Рожин многие месяцы рассказывает на российских федеральных ТВ-каналах о боях за маленькое село в Запорожье. Это село, в котором на 2024 год проживало менее 100 человек, было полностью разрушено еще в 2025 году.
Однако руины населенного пункта до сих пор остаются под контролем ВСУ. Россияне же штурмовали застройку на улице Ленина и безуспешно пытаются прорваться к железнодорожной станции. «С начала текущего года российские войска были способны лишь на продвижения тактического уровня, — рассказывает “Новой-Европа” военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко. — В январе армия РФ заняла 231 квадратный километр. В следующие два месяца этот показатель составил 138 и 155 квадратных километров. В апреле россияне продвинулись всего на 120 квадратных километров. Причем речь идет о захвате лесополос, полей и развален небольших сёл на 10–15 домов, уничтоженных еще год назад. Никакие областные центры, логистические узлы или другие важные объекты не были оставлены ВСУ».
«Активизация наступательной деятельности означает, что россияне стали более интенсивно двигаться, ходить в штурмы и пытаться инфильтроваться в украинские города, — говорит “Новой-Европа” военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Это связано в первую очередь с тем, что появилась “зеленка” — раскрылась листва на деревьях и лесополосы стали лучше защищать солдат от дронов. Появилась возможность скрытно подвести войска к линии боестолкновения, пройдя килл-зону. Однако реально россияне продвигаются на десятки или сотни метров в сутки, неся сумасшедшие потери. У них так и недостаточно сил для того, чтобы захватить какой-либо крупный город».
«Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ранее сообщавший, что враг подтягивает к линии фронта резервы, действительно констатировал, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всему фронту, — утверждает в разговоре с “Новой-Европа” руководитель программ безопасности киевского Центра глобалистики “Стратегия ХХІ”, капитан I ранга Павел Лакийчук. — Для сил обороны Украины это не стало неожиданностью: ВСУ предполагали начало летнего наступления и готовились к нему. Действия российских оккупационных войск в конце марта – начале апреля свидетельствовали, по моему мнению, об очередном «успешном провале» стратегической наступательной операции. Силы ВС РФ были стерты в попытках решить задачи ее первого этапа: выхода на рубеж Покровск–Мирноград с юга и на Лиман с севера. Признав, что теми силами, которые остались после зимней кампании 2025–2026, стратегических задач операции уже не решить, с началом весны российское командование сосредоточилось на занятии исходных рубежей и накоплении стратегических резервов. Хотя и это им удалось не в полной мере».
По словам Павла Лакийчука, с середины апреля россияне начали реализацию стратегической наступательной операции постепенным наращиванием усилий. С расчетом, очевидно, на то, что необходимые ресурсы будут подтягиваться по мере ее реализации. Этот вариант собеседник «Новой-Европа» называет «рискованным шагом».
Горячая точка
По словам Александра Коваленко, на всей линии боевого соприкосновения, протяженностью более 1200 километров, самым опасным для Украины сегодня является направление на Константиновку, являющуюся часть Славянско-Краматорской агломерации. По словам эксперта, именно этот участок станет наиболее горячим на время весенне-летней наступательной кампании ВС РФ. Россияне на данный момент не контролируют ни одного административного здания в Константиновке. Они будут пытаться инфильтроваться в жилую застройку, накопиться в подвалах и развалинах и закрепиться в городе, где на данный момент у них нет серьезных позиций. Заходить наступающие, вероятно, попытаются с южного, юго-восточного и юго-западного направлений по основным логистическим артериям. При этом, по данным Александра Коваленко, российское командование, судя по всему, отказалось от планов по полному захвату городка Часов Яр, который позволил бы атаковать Константиновку с востока.
Роман Свитан соглашается с тем, что самым сложным на сегодняшний день направлением является участок у Константиновки.
Армия РФ пытается взять населенный пункт в полукольцо, заходя с южной и юго-восточной сторон. Но за всё время весенней кампании россияне здесь продвинулись максимум на километр. «Очевидно, в Генеральном штабе ВС РФ не сильно заморачивались над замыслом операции: вернулись уже в третий раз к идее сходящимися ударами с севера (от Лимана на Славянск) и с юга (Покровск–Константиновка на Доброполье) окружить или поставить под угрозу окружения основную группировку сил ВСУ на Донбассе, тем самым принудив Украину к капитуляции, — “Киев должен принять сложные решения”, — считает Павел Лакийчук. — Одновременно вспомогательным направлением остается Запорожское — при наличии ресурсов развивать наступление в фланг южной группировке Сил обороны южнее трассы Донецк – Запорожье. Главным стратегическим преимуществом считается подавляющее превосходство в силах — оно должно позволить наступающим сконцентрировать силы на направлениях главных ударов, а ресурсы обороняющихся растянуть максимально по фронту, сделав невозможным концентрацию сил на ключевых направлениях».
Опасные направления
Павел Лакийчук утверждает, что на восточном фронте ключевые сражения идут в настоящее время к северу от Покровска–Мирнограда. Это попытки россиян прорваться к северу от Гришиного и Родинского. Константиновку пытаются охватить с трех сторон, плюс прорвав оборону на Часовоярских высотах зайти в тыл, пока безуспешно. На славянском направлении фиксируются попытки обойти Лиман с севера и юга. «На юге наступление широким фронтом с востока на запад разбилось на два участка: севернее, на границе Днепропетровской области, встречные бои за достижение превосходства, наступление скукожилось до узкой полосы к северу от укрепленной линии обороны Украины “Север–юг” (на Гуляйпольском направлении), — рассказывает Павел Лакийчук. — Россияне пытаются решить тактические задачи, зайдя во фланг Ореховскому узлу обороны, заодно создав как можно большее окно для наступления с юга в перспективе».
Опасным для ВСУ Александр Коваленко называет восточный фланг Славянско-Краматорской агломерации между южным берегом Северского Донца и трассой М03. В этом месте произошло тактическое продвижение 3-й общевойсковой армии ВС РФ. Россияне атакуют, несмотря на большие потери.
Кровопролитные сражения продолжаются в районе покровско-мирноградской агломерации. Роман Свитан рассказывает, что ВСУ удерживают небольшие участки на окраинах Покровска и Мирнограда, не давая россиянам полностью их захватить. При этом россияне продвинулись на несколько квадратных километров в районе села Гришино и продолжают наседать на обороняющихся украинцев.
На покровско-мирноградском направлении армия РФ, по мнению Александра Коваленко, не будет иметь существенных успехов. Собеседник «Новой-Европа» уверен, что вскоре начнется вывод личного состава подразделений ВСУ с северо-западных участков Мирнограда.
Бои продолжаются и на купянском направлении. В северные районы Купянска из-за реки Оскол пытаются инфильтроваться российские штурмовики. Однако на данный момент армия РФ не контролирует этот город даже частично.
Летняя кампания
«Думаю, что россияне будут прессинговать ВСУ по всему фронту до начала планируемого командованием ВС РФ летнего наступления, — утверждает Роман Свитан. — Сейчас российские генералы накапливают в тылу резервы: живую силу и технику. Их могут использовать на двух направлениях: для попытки захвата всей территории Донецкой области и в Запорожье для расширения сухопутного коридора в Крым. Однако, если судить по тому, как происходит продвижение ВС РФ сейчас, на захват Славянско-Краматорской агломерации им потребуются долгие годы».
«Украинское командование, “читая” замысел россиян и понимая его преимущества, основную ставку делает акцент на максимальной утилизации живой силы противника, — продолжает Павел Лакийчук. — Министр обороны Фёдоров поставил перед ВСУ задачу уничтожать в месяц до 50 тысяч оккупантов. Это цель, верхняя планка, достижение которой, по замыслу, сделает силы противника нежизнеспособными. В реальности для того, чтобы лишить российские оккупационные войска преимущества, нужно выйти на показатели, превышающие их способность восстанавливаться и формировать резервы.
При этом Павел Лакийчук цитирует Александра Сырского, утверждавшего, что «Силы обороны Украины делают ставку на взвешенное планирование, инновационные решения и эффективное применение средств поражения. В результате противник терпит потери, превышающие его возможности по доукомплектованию подразделений.
А системные поражения российских производственных объектов дополнительно снижают способности противовоздушной обороны противника, уже испытывающего дефицит ракет для противодействия украинским беспилотным системам и средствам поражения». «То, что при нарастающей интенсивности боев нет заметных изменений по линии фронта, свидетельствует, что обе стороны предвидят действия противника, неожиданных решений нет, — объясняет Павел Лакийчук. — В таких условиях всё определяет выдержка, боевая устойчивость обороны. Или внезапность ударов и контрударов, которая может резко изменить ситуацию на том или ином участке фронта. И ресурсы — у кого их на дольше хватит».
«Уверен, что в ближайшее время российские войска попытаются сохранять свой наступательный потенциал исключительно на тактическом уровне, — заканчивает разговор Александр Коваленко. — Мы не увидим каких-то неожиданных результатов. Показатели российских потерь вынуждают командование РФ стабилизировать ситуацию. Всё идет к всеобщей мобилизации, которая будет проводиться репрессивными методами. Думаю, что именно этот шаг и будет реализован в обозримом будущем. Без пополнения личного состава армия РФ не сможет продолжать наступление».