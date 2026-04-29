В Латвии готовят важные изменения для людей с двойным гражданством
В Латвии готовят изменения для людей, которые хотят сохранить латвийское гражданство, но годами не могут отказаться от гражданства другой страны из-за бюрократии или отказа иностранных учреждений.
Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества планирует рассмотреть вопрос об изменениях в законе, чтобы граждане Латвии могли полноценно отказаться от гражданства другого государства.
Глава комиссии Гунарс Кутрис в среду в начале заседания сообщил, что в последнее время актуализировался вопрос о ситуации граждан Латвии, у которых исторически сложилось законное гражданство другой страны. По его словам, комиссия в последнее время получает письма от людей, которые просят найти решение, чтобы их не лишали гражданства Латвии.
Комиссия обратилась в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), которое понимает ситуацию и сразу не лишает людей латвийского гражданства. Однако, как отметил Кутрис, с точки зрения правовой стабильности в «неурегулированной законом ситуации» чиновник фактически «затягивает» процесс лишения гражданства, хотя закон требует, чтобы человек отказался от гражданства другой страны.
Например, в последние годы граждане Латвии часто хотят избавиться от гражданства России, однако этот процесс довольно долгий.
«По закону получается, что мы должны лишить гражданина Латвии гражданства потому, что он не может избавиться от гражданства другого государства. А это другое государство, возможно, намеренно затягивает процесс, тормозит его, или же там существует бюрократическая машина, и в результате мы вредим гражданам Латвии», — подчеркнул Кутрис.
Комиссия заслушала молодого человека Валерия Стоякина — одного из тех, кто обратил внимание комиссии на эту проблему. Двойной гражданин Латвии и России рассказал, что в 2015 году вместе с матерью, узнав о возможностях репатриации, решил вернуться в Латвию, откуда его прадед латышского происхождения был депортирован в Сибирь во время Второй мировой войны.
В 2016 году молодой человек с матерью переехали в Латвию. В том же году мать сдала экзамен по государственному языку и получила двойное гражданство. Двойное гражданство получил и Валерий, хотя до 25 лет ему нужно было отказаться от гражданства одной из стран.
За время жизни в Латвии у него появились друзья, работа и семья, он выучил латышский язык. Стоякин не хочет покидать Латвию и пять лет назад начал процесс отказа от гражданства России. Однако бюрократическая процедура в российских учреждениях до сих пор была очень сложной. Процесс сопровождался длинными очередями в посольстве России, сложными требованиями к документам и даже замечаниями о том, что на одной из справок якобы изображен неправильный герб.
«Каждый раз появляется что-то новое. Я считаю Латвию своей родиной, а посольство России не дает мне отказаться от гражданства этой страны. Я не знаю, что делать, потому что процесс затянулся», — подчеркнул молодой человек.
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев сообщил комиссии, что в настоящее время зарегистрирован 4231 двойной гражданин Латвии и России, и абсолютное большинство из них — люди младше 25 лет. Также есть 562 двойных гражданина Латвии и Беларуси, из которых 503 — молодые люди.
Раев заявил, что если эти люди хотят быть гражданами Латвии и отказаться от гражданства соседней страны, то им нужно дать такое право и возможность реализовать его. Однако нынешнее законодательство не позволяет полноценно сделать это. «Поэтому изменения в законодательстве неизбежны, потребуются поправки к Закону о гражданстве, чтобы не лишать людей гражданства Латвии», — подчеркнул Раев.
Заместитель руководителя Юридического отдела PMLP Ина Ворпа отметила, что чиновникам нужны максимально точные формулировки, чтобы исключить любые возможности для интерпретаций и споров о содержании нормы.
Она также подчеркнула, что речь идет не только о двойных гражданах России и Беларуси, поскольку есть и другие государства, которые вообще не допускают отказа от гражданства. Например, по ее словам, Армения «неохотно отпускает своих мужчин».
Кутрис подготовил поправки к Закону о гражданстве. Они предусматривают, что гражданин Латвии, у которого до достижения совершеннолетия возникло двойное гражданство, не допускаемое этим законом, но который хочет сохранить гражданство Латвии, имеет право подать заявление о сохранении латвийского гражданства.
К заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие, что человек начал процесс отказа от гражданства другого государства, но он не завершен по не зависящим от него причинам.
Поправки также предусматривают, что человек подписывает подтверждение о том, что понимает: если он прекратит процесс отказа от гражданства другого государства, будет начат процесс лишения его гражданства Латвии. Кроме того, Кабинет министров должен будет определить порядок подачи и оценки таких документов.
Другой член комиссии Андрей Юдин подготовил более короткую версию поправок, но по сути с той же идеей, что и у Кутриса.
С учетом этих предложений комиссия решила передать оба депутатских предложения на оценку Юридическому бюро Сейма и PMLP, а также для подготовки окончательной версии. После получения поправок на одном из заседаний комиссии планируется голосование. Если комиссия их поддержит, они будут продвинуты для включения в повестку Сейма и передачи ответственной комиссии — в данном случае Юридической комиссии.