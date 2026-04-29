Почему трамвай стоит миллионы? Закулисье производства в Даугавпилсе
Перед тем как новый трамвай выйдет на линию, он месяцами проходит путь от чертежей и сварки до настройки электроники и испытаний на городских улицах. Один такой вагон создают более 20 специалистов, а перед первым пассажирским рейсом он должен проехать не менее 250 километров пустым.
Создание трамвая — это не просто производство. Это планирование, координация и точность. Весь процесс — от принятия решения до первого рейса — может занять почти год. О том, как создается один из самых узнаваемых видов общественного транспорта, который производят и в Латвии, и какими могут быть трамваи будущего, рассказывает член совета Даугавпилсского локомотиворемонтного завода (DLRR) Владислав Павлович.
Почему строительство занимает так много времени?
С момента победы в конкурсе на поставку нового трамвая до его передачи в эксплуатацию сроки на самом деле довольно короткие, если учитывать сложность проекта и жесткий график поставок.
После подписания договора первый трамвай обычно готов примерно через 10 месяцев. График реализации проекта во многом зависит от одного важного фактора — поставок электротехнического оборудования. Основные детали, например инверторы и другие электрические системы, поступают только через шесть месяцев после заказа.
Когда первый трамвай готов, производственный процесс ускоряется: каждый следующий трамвай из той же партии поставляют примерно раз в месяц. Такой ритм показывает, как сложные системы постепенно превращаются в готовый трамвайный парк.
В основе всего — планирование и адаптация
Хотя может казаться, что главное в производстве трамвая — технологии, в последние годы самые большие изменения пришли со стороны общества. Именно требования пассажиров стали одним из главных двигателей развития трамваев.
Сегодня комфорт и безопасность — уже не дополнительное преимущество, а норма. Кондиционер, видеонаблюдение, удобные сиденья, более тихий салон, бесконтактная оплата, доступность для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками — все это стало стандартом. Поэтому самый важный этап — не сварка и не сборка, а согласование. Каждая деталь адаптируется под город, где будет ходить трамвай: под инфраструктуру, высоту платформ, пассажиропоток и другие потребности.
Только после того как согласованы все технические требования — оборудование, цвета интерьера, напольное покрытие и сиденья, — размещается заказ. Когда все детали получены, а рама готова, кузов окрашивают в цвета заказчика и проводят окончательную сборку.
В результате получается не просто транспортное средство, а важная часть системы общественного транспорта, специально приспособленная к городской среде.
За каждым трамваем стоит команда минимум из 23 человек
В производстве одного трамвая участвуют специалисты самых разных профессий, о чьем труде пассажиры обычно не задумываются. Это сварщики, специалисты по металлообработке и электропроводке, сборщики подвижного состава, мастера по отделке салона, стекольщики, маляры, а также инженеры, которые отвечают за ввод в эксплуатацию электрических и IT-систем.
Почему трамвай стоит так дорого?
Стоимость современных трамваев в основном определяется двумя факторами. Около 40% общей суммы приходится на раму трамвая. Стальные профили стоят дорого, но еще важнее то, что их изготовление требует большого объема ручной работы. Сварка и сборка по-прежнему в основном выполняются вручную, а это требует точности и опыта.
Еще около 30% стоимости составляет электрическая система управления. В нее входят инверторные блоки и сложное программное обеспечение, которое разрабатывают специализированные производители. Качественные европейские электрические детали дороги, но они важны для безопасности и эффективности.
Перед первым рейсом — 250 километров испытаний
Перед тем как трамвай передают в эксплуатацию, его тестируют в реальных городских условиях. Тестовый маршрут составляет не менее 250 километров. Все это время в трамвае находятся технические специалисты разных направлений, которые следят за его работой. Только после того как трамвай проходит все проверки безопасности и технические тесты, он официально может перевозить пассажиров.
Трамваи, произведенные в Латвии, можно увидеть на улицах Даугавпилса.
Какими будут трамваи будущего?
Трамваи уже сейчас считаются одним из самых экологичных видов транспорта, но их развитие продолжается.
Одно из направлений, в котором работает и DLRR, — большая независимость от контактных проводов. Разрабатываются системы, которые позволят трамваям долго работать на аккумуляторах. Это даст возможность использовать их в местах без традиционной инфраструктуры, например в исторических центрах городов или новых районах.
В будущем это может означать более гибкий, визуально более аккуратный и еще более устойчивый городской транспорт.