В центре Риги закрывается Vīna studija Antonijas, проработавшая почти 18 лет
Фото: facebook.com/vinastudija
Известная Vīna studija Antonijas уходит с прежнего адреса в центре Риги.
В Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В центре Риги закрывается Vīna studija Antonijas, проработавшая на этом месте почти 18 лет. В компании говорят, что уход с улицы Элизабетес связан с внешними обстоятельствами, но это не окончательное прощание — команда обещает вернуться в новом месте.

В Риге на этой неделе закроется Vīna studija Antonijas, расположенная на улице Элизабетес, 10, свидетельствует сообщение предприятия в социальных сетях.

В сообщении говорится, что компания работала в этом месте почти 18 лет, однако деятельность на Антонияс завершается. Также отмечается, что работа студии прекращается под влиянием внешних обстоятельств.

В то же время в компании подчеркивают, что это «не конец» и предприятие не прощается навсегда. В сообщении сказано, что команда обязательно вернется в новом месте.

Прощальное мероприятие винного магазина состоится в субботу, 2 мая.

Информация на сайте компании свидетельствует, что SIA Vīna studija также управляет Vīna studija Splendid, которая находится на улице Элизабетес, 61.

Согласно данным Firmas.lv, Vīna studija зарегистрирована в 2007 году, ее основной капитал составляет 14 224 евро. Компания принадлежит SIA Piazza Italiana, владельцем которой является зарегистрированная в Греции Nolefe Enterprises.

В 2024 году Vīna studija работала с оборотом 1,437 миллиона евро и убытками в размере 264 046 евро. Финансовые данные компании за 2025 год пока не опубликованы.

Темы

ЭлизабетесАнтониясFirmas.lv2025 год

