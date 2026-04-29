В центре Риги закрывается Vīna studija Antonijas, проработавшая почти 18 лет
В центре Риги закрывается Vīna studija Antonijas, проработавшая на этом месте почти 18 лет. В компании говорят, что уход с улицы Элизабетес связан с внешними обстоятельствами, но это не окончательное прощание — команда обещает вернуться в новом месте.
В Риге на этой неделе закроется Vīna studija Antonijas, расположенная на улице Элизабетес, 10, свидетельствует сообщение предприятия в социальных сетях.
В сообщении говорится, что компания работала в этом месте почти 18 лет, однако деятельность на Антонияс завершается. Также отмечается, что работа студии прекращается под влиянием внешних обстоятельств.
В то же время в компании подчеркивают, что это «не конец» и предприятие не прощается навсегда. В сообщении сказано, что команда обязательно вернется в новом месте.
Прощальное мероприятие винного магазина состоится в субботу, 2 мая.
Информация на сайте компании свидетельствует, что SIA Vīna studija также управляет Vīna studija Splendid, которая находится на улице Элизабетес, 61.
Согласно данным Firmas.lv, Vīna studija зарегистрирована в 2007 году, ее основной капитал составляет 14 224 евро. Компания принадлежит SIA Piazza Italiana, владельцем которой является зарегистрированная в Греции Nolefe Enterprises.
В 2024 году Vīna studija работала с оборотом 1,437 миллиона евро и убытками в размере 264 046 евро. Финансовые данные компании за 2025 год пока не опубликованы.