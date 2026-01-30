Рига теряет рестораны высокой кухни, а вместо них растут кебабные и азиатские точки

Ранее в этих же помещениях был ресторан Pinot, но и он закрылся. Представители ресторанного бизнеса отмечают, что такие истории в настоящее время довольно типичны. Рынок стал чрезвычайно нестабильным: вывески и концепции за год могут меняться несколько раз. Сегодня здесь пекарня, завтра - пиццерия, а послезавтра - новый ресторан. Руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис подчеркивает, что закрытие ресторанов, включенных в Michelin Guide, нельзя воспринимать как индивидуальные неудачи отдельных предпринимателей - это отражение общего состояния отрасли.