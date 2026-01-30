Рига теряет рестораны высокой кухни, а вместо них растут кебабные и азиатские точки
В Риге один за другим закрываются рестораны, которые включены в путеводитель Michelin Guide. В ноябре временно закрылся ресторан COD. Затем о прекращении деятельности заявил рыбный ресторан Tails на улице Антонияс. В свою очередь 31 января свои двери закроет ресторан Barents в Старой Риге. Что же происходит?
В конце 2025 года Латвия заняла последнее место в Европейском союзе по фактическому индивидуальному потреблению на одного жителя - оно составляло около 72% от среднего показателя по Европе, пишет Delfi.lv. Этот показатель отражает реальное материальное состояние населения. Тем временем на фоне ухода престижных ресторанов в центре Риги продолжают открываться новые кебабные и рестораны азиатской кухни. Рынок теряет заведения с высокой добавленной стоимостью, а вместе с ними - значительную часть гастрономического облика столицы, считают эксперты.
"Сегодня решила закрыть кафе. Последней каплей стал этот ужасный холод: отапливать огромные помещения слишком дорого, а людей в Старой Риге почти нет", - говорит Наталия Фишман, владелица кафе NF Place на улице Грециниеку.
Ранее в этих же помещениях был ресторан Pinot, но и он закрылся. Представители ресторанного бизнеса отмечают, что такие истории в настоящее время довольно типичны. Рынок стал чрезвычайно нестабильным: вывески и концепции за год могут меняться несколько раз. Сегодня здесь пекарня, завтра - пиццерия, а послезавтра - новый ресторан. Руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис подчеркивает, что закрытие ресторанов, включенных в Michelin Guide, нельзя воспринимать как индивидуальные неудачи отдельных предпринимателей - это отражение общего состояния отрасли.