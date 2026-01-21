Ресторанный кризис в Латвии: почему закрываются даже заведения из гида Michelin?

Янис Ензис добавил, что предпринимателям в сфере общепита трудно не только в сегменте изысканных ресторанов — многие заведения закрываются «тихо и незаметно». По его словам, это может продолжаться, поскольку сейчас несезон, а у предпринимателей нет надежды на изменения, так как на политическом уровне не ведутся дискуссии о критической ситуации в отрасли и о ее поддержке.