Ресторанный кризис в Латвии: почему закрываются даже заведения из гида Michelin?
В настоящее время рестораны в Латвии находятся в тяжелой ситуации, заявил глава Латвийской ассоциации ресторанов (LRB) Янис Ензис.
Он сообщил, что еще один рекомендованный гидом Michelin ресторан Barents объявил о закрытии, что подтверждает сложное положение сферы общественного питания и ресторанов в начале года.
Янис Ензис добавил, что предпринимателям в сфере общепита трудно не только в сегменте изысканных ресторанов — многие заведения закрываются «тихо и незаметно». По его словам, это может продолжаться, поскольку сейчас несезон, а у предпринимателей нет надежды на изменения, так как на политическом уровне не ведутся дискуссии о критической ситуации в отрасли и о ее поддержке.
«Качественные места, которые любимы гостями и пользуются спросом, не могут выжить и продолжать работу. Это означает, что в общей системе что-то не в порядке», — отметил Ензис.
Таким образом, LRB, Латвийская ассоциация баров и Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов договорились о дальнейших шагах, включая пикет в сентябре этого года, сообщил Ензис.
Он также отметил, что на политическом уровне наблюдается бездействие, а в отрасли существует ряд вызовов: мало туристов, снижается покупательная способность населения, высока налоговая нагрузка, в Латвии одна из самых высоких ставок налога на добавленную стоимость (НДС) в Европейском союзе, а также самая высокая налоговая нагрузка на труд в странах Балтии. По его словам, «света в конце туннеля» не видно, и отрасли не оказывается поддержка.
Ранее сообщалось, что в Старой Риге, на улице Смилшу, будет закрыт включенный в международный гастрономический гид Michelin Guide ресторан и бар Barents. Последним рабочим днем ресторана и бара станет 31 января. Таким образом, это будет уже второй ресторан в Латвии, включенный в Michelin Guide, который будет закрыт в январе этого года. Как сообщалось ранее, 12 января этого года был закрыт ресторан морепродуктов Tails на улице Антонияс в Риге.