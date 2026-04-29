Что будет с больницами и лекарствами в случае кризиса: в Латвии ищут ответы

Свою готовность к кризисам оценивают сами больницы, и с учетом этих самооценок Министерство обороны выберет некоторые из них. На заседании обсуждались и возможные слабые места системы - например, как люди смогут получать лекарства в кризисной ситуации. Как рассказал эксперт Министерства здравоохранения по вопросам готовности к чрезвычайным ситуациям Юрис Раудовс, в случае кризиса сохранится обычная возможность приобретать лекарства в аптеках, а в случае сбоев помогут местные комиссии по гражданской обороне. Депутат Ингрида Цирцене отреагировала на это вопросом о том, какое отношение самоуправления имеют к выдаче рецептов или лекарств. По ее мнению, к этому должны быть привлечены семейные врачи - необходимо заранее выяснить, какие семейные врачи готовы работать в кризисных условиях. Раудовс заявил, что планируется сотрудничество комиссий по гражданской обороне с семейными врачами, на что Цирцене ответила, что это будет излишне сложная система.