Когда будут деньги - не будет врачей: больницы предупреждают о надвигающемся кризисе
Рост цен на энергоресурсы и нехватка врачей могут привести латвийскую систему здравоохранения к кризису, когда деньги есть, а лечить пациентов — некому.
Латвийская система здравоохранения сталкивается сразу с несколькими серьезными вызовами — от роста цен на энергоресурсы до острого дефицита специалистов. Об этом в эфире передачи «Dienas personība» на TV24 заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артур Берзиньш.
«Сейчас больницы могут немного перевести дух, потому что отопительный сезон скоро закончится и закончится “по старым ценам”», — отметил он. Однако уже в ближайшее время ситуация может резко ухудшиться. «Будем реалистами — скоро наступит момент, когда придется перезаключать эти энергоемкие договоры: на тепло или, для тех, кто отапливается газом, — газовые контракты. И там будет очень неприятная ситуация, особенно если договор нужно перезаключать в ближайший месяц», — подчеркнул эксперт.
Берзиньш также обратил внимание на изменения в финансировании и управлении медицинскими услугами. По его словам, государственные структуры начинают ужесточать контроль над объемами оказываемой помощи. «Я бы даже сказал, что Национальная служба здравоохранения пошла еще дальше — начался своего рода учет и контроль объемов выполненных манипуляций в больницах. Пациент, возможно, этого не чувствует, но руководители больниц — чувствуют», — пояснил он.
Отдельно эксперт затронул тему так называемых квот — государственного финансирования амбулаторных услуг. «Нужно понимать, что речь идет об амбулаторных услугах — это диагностика или консультации у специалистов, на которые направляет семейный врач или другой специалист», — отметил Берзиньш. При этом, по его оценке, даже увеличение финансирования не решает проблему доступности медицинской помощи. «Ситуация станет еще хуже, потому что, увеличивая финансирование квот, мы уже пришли к тому, что нет или не будет врачей, которые готовы предоставлять эти услуги по государственным тарифам», — заявил он.
«Развиваясь, платные услуги дают врачам возможность зарабатывать больше, и они уже не готовы работать в государственном секторе», — подчеркнул он.
По мнению Берзиньша, страна приближается к критической точке. «Мы очень близки к ситуации, когда финансирование можно увеличить, квоты будут достаточными, но не будет тех, кто оказывает эти услуги в государственном секторе. Это рисует еще более тревожную картину», — отметил он.
Он также предупредил о последствиях для всей системы здравоохранения. Если проблемы с доступностью амбулаторной помощи не будут решены, нагрузка ляжет на стационары. «Если не решать вопрос доступности амбулаторной помощи и диагностики, пациенты попадают в приемные отделения больниц. А это создает еще большее финансовое давление на государственный бюджет, чем если бы проблема была решена на амбулаторном уровне», — заключил эксперт.