"У нас есть опыт и знания": Кажоциньш раскрыл, где Латвия может быть полезна в мировом кризисе
Латвия могла бы быть полезна в международных операциях безопасности благодаря опыту разминирования Балтийского моря, считает старший исследователь Центра геополитических исследований, бывший директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш.
Янис Кажоциньш в программе TV24 «Dienas personība» подчеркнул, что для Латвии крайне важна привязка США к НАТО и обороне стран Балтии, поэтому в интересах Латвии быть надежным партнером.
«Это означает использовать и те навыки, которые мы в Латвии и наши ближайшие региональные союзники освоили, разминируя Балтийское море, наше побережье от различного военного мусора времен Первой и Второй мировых войн», — сказал Кажоциньш.
Он признал, что у Латвии есть необходимые знания, однако, чтобы использовать их в других конфликтах или кризисах, сначала туда нужно попасть. «У нас есть знания, но, чтобы каким-то образом использовать их в Ормузском проливе, туда сначала нужно добраться. Однако главное предварительное условие для любых дальнейших действий — достижение перемирия или мирного договора между воюющими сторонами», — отметил он.