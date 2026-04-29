На майские праздники в Латвии изменится движение поездов: что нужно знать пассажирам
На майские праздники Vivi меняет графики поездов и запускает удлиненные составы на популярных направлениях. С 1 по 4 мая электрички будут ходить по расписанию выходного дня, а часть дизельных поездов — по специальному праздничному графику.
Пассажиры с удостоверением Goda ģimene 4 мая смогут ездить бесплатно, используя билеты на одну поездку со скидкой 100%. Vivi напоминает, что в поезде каждому пассажиру нужно предъявить действительный документ, удостоверяющий личность: ID-карту, паспорт или водительское удостоверение, а также действующее удостоверение Goda ģimene. В свою очередь, рижский единый билет 4 мая купить будет нельзя, поскольку общественный транспорт Риги в этот день будет бесплатным.
Дизельные поезда в среду, 29 апреля, курсируют по расписанию четверга, в четверг, 30 апреля, — по расписанию пятницы, с 1 по 3 мая — по расписанию субботы, а 4 мая — по расписанию воскресенья. При этом предусмотрен ряд исключений, поэтому пассажиров призывают заранее ознакомиться с расписанием поездов.
На нескольких рейсах будут курсировать удлиненные составы. Эти рейсы выбраны с учетом данных о повышенном пассажиропотоке в праздничные дни, при этом максимально используется доступность поездных составов.
С 30 апреля по 4 мая вместо обычных трех вагонов шесть вагонов будут обеспечены на рейсах, которые в 12:01 отправляются из Риги в Лудзу и в 16:55 следуют обратно.
Также с 1 по 4 мая шесть вагонов будут обеспечены на рейсах, которые в 7:01 отправляются в Даугавпилс и в 10:52 следуют обратно в Ригу. В первый и последний праздничный день — 1 и 4 мая — шестивагонные составы также будут на рейсах, которые в 10:01 отправляются из Риги в Даугавпилс, в 13:19 выезжают из Даугавпилса в Айзкраукле, в 15:45 отправляются из Айзкраукле в Даугавпилс, а также в 18:10 следуют обратно из Даугавпилса в Ригу.
4 мая вместо обычных трех вагонов четыре вагона будут обеспечены на рейсах, которые в 13:50 отправляются из Риги в Лиепаю и в 17:54 — из Лиепаи в Ригу.
Также 4 мая вместо трех вагонов шесть вагонов будут обеспечены на рейсах, которые в 11:45 отправляются из Риги в Валгу и в 14:25 — из Валги в Ригу.
Расписание движения поездов, опубликованное на сайте Vivi и в мобильном приложении, уже включает все актуальные изменения.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, пассажиров приглашают обращаться в Центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.