Жители Латвии годами просят не облагать налогом единственное жилье, но власти делают вид, что не слышат

Конечно, в применении налога на недвижимость в Латвии, Литве и Эстонии много общего. Во всех этих странах облагается налогом земля, и во всех налог платят как частные, так и юридические лица. Налог рассчитывается на основе изменений на рынке недвижимости. Однако есть и существенные различия. Налог платится как за землю, так и за здания и сооружения только в Латвии и Литве. В Эстонии здания и сооружения не облагаются налогом. Кроме того, налог не платится за землю, используемую под жилую застройку в городах, площадью до 1500 квадратных метров, а в сельской местности - за земельные участки площадью до двух гектаров, пишет Latvijas Avīze.