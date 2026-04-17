Рижанам сообщили, кто еще может получить льготу по налогу на недвижимость в 2026 году
Рижское самоуправление призывает жителей воспользоваться возможностью получить льготы по налогу на недвижимость в 2026 году за детей в возрасте от 19 до 24 лет, которые продолжают учебу.
Льгота полагается, если по состоянию на 1 января 2026 года задекларированное место жительства ребенка находилось в соответствующей недвижимости вместе с обоими родителями или с одним из родителей, а сам молодой человек продолжает очное обучение на дневном отделении в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении.
В Финансовом департаменте Рижского самоуправления отмечают, что не во всех случаях в распоряжении учреждения есть достаточно информации, чтобы применить льготу автоматически, поэтому жителей при необходимости призывают подать заявление самостоятельно.
Заявление на получение льготы по налогу на недвижимость за 2026 год можно подать до 15 декабря 2026 года:
- по телефону, позвонив на рижский информационный номер 1201 в рабочие дни с 8.00 до 18.00, если ребенок учится в Латвии и информация доступна в государственных информационных системах. Консультант проверит данные и, если они будут соответствовать условиям, зарегистрирует заявление;
- в письменной форме, если ребенок учится за границей или информацию невозможно проверить. В этом случае к заявлению нужно приложить справку из учебного заведения об обучении.
Одновременно за льготой могут обратиться и родители, чьи дети в возрасте от 19 до 24 лет по состоянию на 1 января 2026 года проходят Службу государственной обороны. В этом случае необходимую информацию о службе самоуправление получит от ответственных учреждений.
Самоуправление напоминает, что для получения льготы по налогу на недвижимость необходимо также соответствовать и другим условиям, установленным обязательными правилами Рижской думы «О порядке предоставления льгот по налогу на недвижимость в Риге».
Если для жителя эта информация неактуальна или льгота уже предоставлена, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
Более подробная информация об условиях применения льгот по налогу на недвижимость доступна на сайте Финансового департамента, а также по информационному телефону 1201 или +371 67012222 при звонках из-за границы.