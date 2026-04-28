Для удвоения экономики Латвии за 10 лет необходимы инвестиции в размере 181,5 млрд евро
Для удвоения экономики Латвии в течение десяти лет необходимо привлечь инвестиции в размере 181,5 миллиарда евро, говорится в информационном докладе Министерства экономики "Об экономическом развитии Латвии", который во вторник был утвержден правительством.
В докладе представлены предложения для более быстрого развития народного хозяйства страны. Доклад является дискуссионным документом, цель которого - предложить для обсуждения альтернативы и выбрать наиболее эффективные решения для достижения роста.
В докладе упоминается, что, несмотря на меняющуюся геополитическую ситуацию, определенные цели развития остаются в силе - удвоить экономику Латвии к 2035 году.
Чтобы за десять лет добиться удвоения экономики, необходимы общие инвестиции в размере 181,5 миллиарда евро, и государственные инвестиции составляют пятую часть этой суммы.
Как показал анализ на основе методики McKinsey Global Institute, рост производительности в Латвии определяется небольшим числом компаний - примерно 2,7% компаний создают две трети всего положительного прироста производительности. В рейтинге "Топ-50" Балтии Латвия представлена семью компаниями, а экспортеров с оборотом свыше 50 миллионов евро в Латвии - 71.
Данные указывают на два взаимодополняющих приоритета экономической политики - масштабирование предприятий, производительность и доступность капитала, а также снижение бюрократической нагрузки на предприятия.
Рост каждого предприятия из среднего в крупное напрямую влияет на производительность, экспортный потенциал и занятость в стране.
В докладе подсчитано, что если 70 компаний из сегмента с оборотом от 20 до 50 миллионов евро перейдут в группу с оборотом свыше 50 миллионов евро, а еще 70 компаний займут освободившееся место в среднем сегменте, это создаст дополнительный оборот в 8,5 миллиарда евро (рост на 11%), а также прирост добавленной стоимости на 1,65 миллиарда евро (9,3%).
Этой цели можно достичь через целенаправленный набор инструментов поддержки, в том числе укрепляя индивидуальное управление проектами Латвийского агентства инвестиций и развития, расширяя использование инструментов Финансового учреждения развития Altum, развивая рынок капитала в сотрудничестве с управляющими пенсионными фондами, а также обеспечивая поддержку координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам в снижении административных барьеров.
В докладе указано, что цель, связанная со снижением бюрократии для предприятий, - добиться того, чтобы Латвия стала самым простым местом в Европейском союзе, где для малого предприятия административное бремя является наиболее легко преодолимым. Это означает полный переход к принципу "государство обслуживает предпринимателя, а не предприниматель обслуживает государство" - автоматический расчет налогов для микропредприятий, единый квартальный отчет, мораторий на новые административные обязанности без компенсирующего упрощения и полная цифровизация взаимодействия предпринимателя и государства к 2028 году.