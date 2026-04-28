Для удвоения экономики Латвии за 10 лет необходимы инвестиции в размере 181,5 млрд евро

В докладе указано, что цель, связанная со снижением бюрократии для предприятий, - добиться того, чтобы Латвия стала самым простым местом в Европейском союзе, где для малого предприятия административное бремя является наиболее легко преодолимым. Это означает полный переход к принципу "государство обслуживает предпринимателя, а не предприниматель обслуживает государство" - автоматический расчет налогов для микропредприятий, единый квартальный отчет, мораторий на новые административные обязанности без компенсирующего упрощения и полная цифровизация взаимодействия предпринимателя и государства к 2028 году.