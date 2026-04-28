Под Резекне полуторагодовалого ребенка увезли в больницу после странного звонка его отца в службу 112
27 апреля этого года должностные лица Государственной полиции получили информацию о том, что примерно в 18:14 в единый контактный центр экстренной помощи поступил звонок от мужчины, который спрашивал совета, что делать с полуторагодовалым ребенком. Во время разговора мужчина вел себя неадекватно, не отвечал на вопросы, не мог сообщить свое местонахождение, а также отказался назвать свои личные данные.
Проверяя информацию, полицейские прибыли в Лендскую волость Резекненского края. На месте они установили, что в одной из квартир очень громко играет музыка. Только после продолжительного стука в дверь и окна из квартиры вышел мужчина, который вел себя агрессивно. Он закрывал собой входную дверь и не позволял полицейским войти в квартиру.
Даже после неоднократных просьб мужчина не подчинился законным требованиям полицейских и продолжал сопротивляться. Через некоторое время вышла женщина, которая также вела себя агрессивно и пыталась не дать полицейским войти в квартиру, чтобы проверить, находится ли ребенок в безопасности.
Осмотрев помещения квартиры, полицейские обнаружили антисанитарные условия. Они также заметили, что прямо у печи стоит детская кроватка, в которой спал ребенок 2024 года рождения.
На место немедленно вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи. Медики оценили состояние здоровья ребенка и доставили его в медицинское учреждение, поскольку у ребенка была повышенная температура тела.
При проверке на алкоголь полицейские установили, что мать ребенка, женщина 1994 года рождения, находилась в состоянии опьянения 2,51 промилле. У отца ребенка, мужчины 1993 года рождения, зафиксировали 1,97 промилле.
В отношении матери и отца ребенка Государственная полиция начала два процесса об административных правонарушениях. Согласно части второй статьи 83 Закона о защите прав детей, за присмотр за ребенком в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или другого опьянения, которое может ограничивать способность обеспечить безопасность ребенка и защиту от возможной угрозы его жизни и здоровью, если это совершило лицо, ответственное за присмотр за ребенком, применяется предупреждение или денежный штраф до 210 евро.
Кроме того, в отношении мужчины 1993 года рождения Государственная полиция начала административный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции.
Полиция подчеркивает, что одна из самых ответственных и важных обязанностей родителей — заботиться о жизни и безопасности своего ребенка. Также полиция призывает соседей и окружающих не быть равнодушными: если есть подозрение, что безопасность ребенка может быть под угрозой, нужно немедленно сообщать об этом по номеру 112.