После скандала с IT-закупками избирательные системы поручат LMT, Tet и Latvijas valsts meži
Кабинет министров на заседании по управлению кризисами во вторник решил передать разработку избирательных систем компаниям, которые полностью или частично принадлежат государству, — Latvijas mobilais telefons (LMT), Tet и Latvijas valsts meži (LVM).
Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) расторгло договор с прежним разработчиком избирательной платформы — компанией RIX Technologies. Вместо этого министерство предложило поручить разработку систем LMT, Tet и LVM.
Как ранее сообщала советник министра Сабине Спурке, такие изменения предлагают для того, чтобы обеспечить бесспорную легитимность выборов в Сейм и избежать возможных репутационных рисков.
По словам VARAM, именно эти компании выбрали потому, что государство участвует в их управлении, они уже реализовывали важные государственные IT-проекты и в них работают высококвалифицированные специалисты.
Планируется, что договоры на разработку программного обеспечения будут заключены по поручению Кабинета министров с использованием исключения, предусмотренного законом о публичных закупках. То есть без обычной процедуры закупки, поскольку речь идет об особой ситуации.
В договорах хотят сохранить те сроки, которые ранее определила Центральная избирательная комиссия, чтобы не сорвать изначальный план подготовки технологического обеспечения выборов.
В министерстве поясняют, что договор с RIX Technologies расторгли потому, что компания до сих пор не выполнила обязательства, предусмотренные заданием.
Недавно министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс рассказывал в Сейме, что договор на адаптацию избирательных систем к выборам в Сейм был заключен. Компания RIX Technologies, по его словам, подтверждала, что может выполнить работы до 30 июня. Однако вскоре структуры VARAM решили расторгнуть это соглашение.
Министр земледелия Арманд Краузе заявил агентству LETA, что LVM исторически создала сильную IT-команду. Эта команда разработала уникальные информационные системы для устойчивого управления лесами, например LVM GEO, который используется не только внутри компании, но и доступен жителям Латвии как приложение.
По словам Краузе, учитывая опыт LVM в IT и тот факт, что это стратегическое государственное предприятие, компания может помочь в ситуации, когда есть сомнения в отношении частных подрядчиков.
Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что относится к принятому решению осторожно. При этом он подчеркнул, что выбор этих компаний говорит об их профессионализме, способности выполнять важные задачи и хорошем уровне управления.
Он пояснил, что любое решение, которое меняется уже в процессе, может быть связано с разными обстоятельствами. Не вся информация по таким вопросам всегда публична, и за нее должен отвечать профильный министр. По словам Валайниса, важно тщательно оценить все риски и возможные угрозы.
Министр отметил, что в данном случае речь идет об одном из базовых принципов демократии — безопасном и успешном проведении выборов в Сейм. Поэтому ошибки в этом процессе недопустимы. Он выразил надежду, что вся подготовительная работа была проведена достаточно качественно, чтобы дальнейшие задачи были понятны и выполнимы.
По словам Валайниса, если не появятся неизвестные обстоятельства, судебные риски или другие препятствия, привлеченные компании смогут справиться с порученной работой. Он также подчеркнул, что в такой ситуации нельзя оставаться в стороне, поскольку сейчас под вопросом оказывается один из ключевых элементов демократии. «Чтобы обеспечить безопасное проведение выборов, мы, безусловно, будем участвовать и не останемся в стороне», — заявил министр.
LMT сообщила агентству LETA, что с учетом большого опыта и знаний своих технологических специалистов группа LMT откликнулась на призыв Государственного агентства цифрового развития помочь внедрить критически важные дополнения к избирательному процессу в сжатые сроки. Компания ознакомилась с пока ограниченной доступной информацией и подготовила предварительное предложение по выполнению работ.
Tet сообщил, что сейчас идет процесс определения принципов и объема сотрудничества. Более подробный комментарий компания сможет дать позже.
RIX Technologies, в свою очередь, заявила, что получила от Государственного агентства цифрового развития письмо о расторжении договора. Компания изучит приведенные аргументы и затем даст комментарии. Позже от компании прозвучало, что она может судиться с государством.
Ранее сообщалось, что Государственная полиция в рамках уголовного процесса, начатого Европейской прокуратурой, задержала 21 человека по подозрению в мошенничестве в IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро. Среди задержанных были и государственные должностные лица.
В этом деле арест как мера пресечения был применен к уже отстраненному специалисту по публичным закупкам Айнарсу Бидерсу, бывшему директору Государственного агентства цифрового развития Йоренсу Лиопсу и владельцу и руководителю группы компаний Corporate Solutions Айгарсу Церуссу. Позже Церусс был освобожден из-под ареста.
Уголовный процесс был начат в конце прошлого года. Дело квалифицировано по статьям Уголовного закона о мошенничестве в крупном размере в составе организованной группы и об отмывании преступно полученных средств в крупном размере в составе организованной группы.
По данным следствия, организованная группа людей могла заключить незаконную тайную договоренность, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум в шести проектах, финансируемых Европейским фондом регионального развития. Общая сумма проектов — до 1,5 миллиона евро.
Есть подозрения, что договоры незаконно обеспечивались при помощи государственных должностных лиц, а полученная незаконная прибыль затем распределялась между участниками схемы.
В сообщении Европейской прокуратуры также говорилось, что реализация некоторых проектов могла создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку они могли повлиять на выборы и демократические процедуры. Похожие опасения о возможных угрозах демократическим процессам высказывали и несколько политиков, в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич.