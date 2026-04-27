Из-за высокого спроса открыта досрочная запись на программы реабилитации после онкологии на осень и зиму
Хотя изначально планировалось открыть запись не раньше 2 июля, стремительно растущий интерес и тот факт, что все весенние и летние программы уже полностью укомплектованы, побудили Dzīvības koks открыть запись на осенне-зимний период значительно раньше.
Онкологический диагноз часто переворачивает жизнь с ног на голову — не только самого пациента, но и его близких. Нужно научиться жить с этим, искать ответы на вопросы и находить способ двигаться дальше. Именно на этом этапе важную поддержку дают программы психосоциальной реабилитации, которые помогают и понять происходящее, и обрести практические навыки для улучшения качества жизни.
Программы оплачиваются государством и реализуются на основании договора с Министерством благосостояния. В рамках шестидневных программ с участниками работает команда разнопрофильных специалистов — психотерапевт, психолог, арт-терапевт, физиотерапевт и тренеры по физической активности. Также проводятся образовательные лекции с участием врача-онколога, онкологической медсестры, нутрициолога и фитотерапевта.
Во время программ участники не только получают нужную информацию и навыки, но и укрепляют эмоциональную стойкость. Важная часть программы — взаимная поддержка: возможность встретить людей с похожим опытом и понять, что в этом пути вы не одиноки. Участники часто отмечают, что программы помогли им лучше понять себя, преодолеть страхи и найти новых единомышленников.
Программы реабилитации проходят в поместье Дигная (Екабпилсский край) — в живописном месте на берегу Даугавы, в окружении просторного парка и яблоневого сада. Эта атмосфера помогает обрести покой и сосредоточиться на выздоровлении.
Участие в программах бесплатное. Подать заявку могут онкологические пациенты (с удостоверением об инвалидности или направлением от врача) вместе с одним близким человеком.
Учитывая высокий спрос, общество уже сейчас смотрит в будущее — программы на 2027 год планируется разработать уже осенью 2026-го, чтобы люди могли вовремя планировать свой путь к здоровью.
Запись на программы с сентября по декабрь открыта до заполнения групп. Участие обеспечивается бесплатно. Количество мест ограничено.
Дополнительная информация и запись: https://www.dzivibaskoks.lv/lv/jaunumi?505, https://anketa.dzivibaskoks.lv/, 67625339
Программы психосоциальной реабилитации (сентябрь – декабрь 2026)
СЕНТЯБРЬ 6–12.09 — Программа для женщин: рак груди и гинекологические онкозаболевания 20–26.09 — Программа для мужчин после онкологического заболевания
ОКТЯБРЬ 4–10.10 — Программа для людей после различных онкологических заболеваний 18–24.10 — Программа для родителей, чьи дети столкнулись с онкологией
НОЯБРЬ 1–7.11 — Программа для женщин: рак груди и гинекологические онкозаболевания 22–28.11 — Программа для людей после различных онкологических заболеваний
ДЕКАБРЬ 6–12.12 — Программа для людей после различных онкологических заболеваний