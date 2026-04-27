25 апреля по всей Латвии проходит ежегодная экологическая акция по уборке окружающей среды — Большая толока.

25 апреля по всей Латвии проходит ежегодная экологическая акция по уборке окружающей среды — Большая толока.

Во время Большой толоки в Риге собрали более 60 тонн мусора

В субботу, 25 апреля, по всей Латвии прошла Большая толока. В Риге жители активно участвовали в уборке на 124 локациях, собрав более 60 тонн бытовых отходов — это больше, чем в прошлом году.

Департамент внешней среды и мобильности Рижского самоуправления организовал вывоз мусора из 93 зарегистрированных в этом году муниципальных мест уборки. Оттуда вывезено более 60 тонн различных отходов, в том числе мусор был собран в более чем 4700 мешков Большой толоки.

Кроме того, участники собрали:

  • 15 кубометров шифера,
  • 130 кубометров биологических отходов (листья, ветки),
  • более 500 шин,
  • а также строительный и крупногабаритный мусор.

Департамент продолжает вывоз шифера, шин, веток и других видов отходов. Также SIA Rīgas meži, учебные заведения и другие участники обеспечат вывоз мусора еще с 31 места проведения толоки. Данные о собранных объемах еще уточняются.

До 29 апреля жители могут бесплатно сдавать собранные листья деревьев и кустарников в двух районах Риги — на левом и правом берегу Даугавы, в Торнякалнсе и Межапарке.

Листья можно сдать:

  • в Торнякалнсе, у бульвара Узварас, 16A — с 9:00 до 17:00;
  • в Межапарке, у проспекта Сигулдас, 12 (асфальтированная парковка) — 27 апреля с 14:00 до 19:00, 28 апреля с 8:00 до 14:00, 29 апреля с 14:00 до 19:00.

С 23 по 27 апреля уже было сдано 108 тонн листьев. Возможность сдачи листвы весной Рижское самоуправление предоставляет третий год подряд.

