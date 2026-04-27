Во время Большой толоки в Риге собрали более 60 тонн мусора

Департамент внешней среды и мобильности Рижского самоуправления организовал вывоз мусора из 93 зарегистрированных в этом году муниципальных мест уборки. Оттуда вывезено более 60 тонн различных отходов, в том числе мусор был собран в более чем 4700 мешков Большой толоки.