Война продолжается? Отменены ранее намеченные переговоры между США и Ираном
Дональд Трамп отменил запланированную поездку американских представителей в Пакистан для переговоров по войне с Ираном вскоре после того, как делегация Тегерана покинула Исламабад.
Президент США заявил, что специальный посланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер «потеряли бы слишком много времени», добавив, что если Иран хочет переговоров, «им достаточно просто позвонить».
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел переговоры с посредником — Пакистаном, после чего сообщил, что донес позицию Тегерана по прекращению войны, но пока не ясно, «действительно ли США настроены на дипломатию».
Дипломатические усилия зашли в тупик, несмотря на то что Трамп продлил режим прекращения огня, который должен был истечь 22 апреля, чтобы дать время для продолжения переговоров.
Обе стороны находятся в противостоянии вокруг Ормузского пролива: Иран ограничил проход через этот ключевой морской маршрут после того, как США и Израиль начали удары в феврале, а также из-за ядерных амбиций Тегерана.
США, в свою очередь, усилили военно-морское присутствие в проливе — через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти — чтобы блокировать экспорт иранской нефти.
Белый дом ранее заявлял, что иранцы «хотят переговоров», когда в пятницу была объявлена эта поездка, однако Иран сообщил, что прямой встречи не планируется.
На вопрос о том, означает ли отмена поездки представителей США возобновление войны, он ответил порталу Axios: «Нет, это этого не означает. Мы об этом даже не думали».