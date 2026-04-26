ВИДЕО: произошла возможная попытка покушения на Трампа
Во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу вечером произошла возможная попытка покушения на президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп не пострадал, и, согласно первоначальным сообщениям, других пострадавших среди участников ужина также нет.
Власти сообщают, что у банкетного зала в одной из гостиниц Вашингтона, где находились президент и его гости, неизвестный мужчина открыл огонь. Журналист телеканала CNN сообщил, что слышал несколько выстрелов.
Как только раздался шум, Трампа, его супругу, вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и других высокопоставленных представителей Белого дома вывели из зала. Другие гости искали укрытие под столами.
Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило, что стрелок задержан. У него нашли большое количество оружия — пистолет, дробовик и несколько ножей.
Пока неясно, целился ли стрелок именно в Трампа, который в своей социальной сети Truth Social сообщил, что в момент стрельбы находился на некотором расстоянии от места инцидента.
На пресс-конференции президент заявил, что пуля попала в сотрудника Секретной службы, однако его спас бронежилет. Власти считают, что стрелок действовал один.
Позже СМИ сообщили подробности о нападавшем: 31-летний Коул Аллен ранее работал учителем, окончил Калифорнийский технологический институт. В профиле на LinkedIn указано, что преподавал в C2 Education; в декабре 2024 года получил звание "преподаватель месяца". При нем были дробовик, пистолет и ножи. Он прошел зону досмотра на входе в отель и открыл стрельбу. Мотивы пока не установлены, предварительно действовал один. После задержания он заявил, что его целью были чиновники администрации Трампа.
Трамп заявил после стрельбы, что многие не в восторге от его достижений на занимаемой им должности: "Я многое сделал. Мы многое сделали. Мы взяли эту страну - а мы многие годы были посмешищем - и теперь у нас самая успешная страна в мире. Мы изменили эту страну. И есть много людей, которым это не нравится. Думаю, в этом и ответ".
"Я думаю, что профессия президента очень опасная. Никто мне не говорил, что это такая опасная профессия. Если бы Марко Рубио мне сказал, может быть, я бы и не баллотировался", - сказал президент США.
Он отметил, что был шокирован случившимся, и первая леди Меланья Трамп отреагировала быстрее, чем он сам. "Мне кажется, она сразу поняла, что случилось". "Это было, в некотором роде, очень красиво — видеть, как человек бросается на контрольно-пропускной пункт с несколькими единицами оружия, и как его нейтрализуют очень храбрые сотрудники Секретной службы".