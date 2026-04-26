Петерис Апинис: из-за войны в Иране латвийским пациентам придется платить больше за лекарства

Военные действия на двух крупных фронтах, которые в значительной степени отделяют Европу от Азии, влияют не только на цены и объемы нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, но и на производство лекарств и логистику. Войны (особенно военные действия в странах Персидского залива) существенно влияют на фармацевтический рынок, вызывая сбои в логистике, рост затрат и стратегические изменения в цепочках поставок. Война в Персидском заливе привела к росту протекционизма, что ставит под угрозу доступ к жизненно важным лекарствам. Конфликт в регионе привел к значительным перекрытиям воздушных и морских грузовых маршрутов. Блокада Ормузского пролива и нападения на аэропорты Персидского залива (Дубай, Абу-Даби, Доха) прервали критически важные транзитные маршруты между Европой, Азией и Африкой.