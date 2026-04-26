Петерис Апинис: из-за войны в Иране латвийским пациентам придется платить больше за лекарства
«В 2025 году стоимость мирового рынка фармацевтического производства составляла примерно 1,6–1,7 триллиона долларов США. Из года в год рынок растет на 5–6% в год, в основном благодаря новым препаратам для лечения онкологии, иммунологии и ожирения», - пишет в своем комментарии для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Игроки делят рынок
Прогнозы на 2026 и 2027 годы показывают, что мировой фармацевтический рынок продолжает стабильно расти, чему способствуют инновации в биотехнологиях и рост спроса на средства лечения хронических заболеваний, а глобальные потрясения — война и экономический кризис — повлияют на рост фармацевтического рынка незначительно.
США являются абсолютным лидером на фармацевтическом рынке, на долю которого приходится 35–45 % (в мировой литературе приводятся противоречивые данные) от стоимости мирового рынка. США лидируют в производстве инновационных, запатентованных лекарств и биотехнологий. Высокие цены и быстрое внедрение инновационных лекарств в клиническую практику обеспечивают это доминирование.
Второй по величине рынок лекарств принадлежит Китаю, как благодаря огромным объемам производства, так и благодаря старению населения и модернизации системы здравоохранения. Третье место занимает Европейский союз (вместе с фармацевтической сверхдержавой Швейцарией), но к нему стремительно приближается Индия. На это есть свои причины. Китай, Индия, Пакистан и Бангладеш являются основными игроками в производстве сырья, обеспечивая 70–80% мирового спроса на активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) для дженериков.
Индия стала крупнейшим переработчиком активных фармацевтических ингредиентов в лекарственные формы и часто называется «мировой аптекой» по объему производства готовых дженериков и вакцин.
Стратегический риск
В мире царит асимметрия — США и Европа разрабатывают и продают дорогие инновационные лекарства, а азиатские страны обеспечивают компоненты, необходимые для массового производства, и более дешевые лекарства.
Эта асимметрия, или зависимость производителей готовых лекарственных форм от производителей сырья на других континентах, считается стратегическим риском для западных стран, которые теперь пытаются вернуть часть производства сырья обратно в Европу и США.
Компании предпочитают возвращать производство сырья в страны, где расположены заводы по производству готовых лекарственных форм, или размещать производство в ближайших регионах, чтобы уменьшить зависимость от политически нестабильных поставщиков, особенно стран Индокитая.
Война поднимает ставки
Военные действия на двух крупных фронтах, которые в значительной степени отделяют Европу от Азии, влияют не только на цены и объемы нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, но и на производство лекарств и логистику. Войны (особенно военные действия в странах Персидского залива) существенно влияют на фармацевтический рынок, вызывая сбои в логистике, рост затрат и стратегические изменения в цепочках поставок. Война в Персидском заливе привела к росту протекционизма, что ставит под угрозу доступ к жизненно важным лекарствам. Конфликт в регионе привел к значительным перекрытиям воздушных и морских грузовых маршрутов. Блокада Ормузского пролива и нападения на аэропорты Персидского залива (Дубай, Абу-Даби, Доха) прервали критически важные транзитные маршруты между Европой, Азией и Африкой.
Специфика рынка лекарственных средств такова, что многие поставки медикаментов осуществляются авиаперевозками. Ставки на авиаперевозки по маршрутам через Ближний Восток выросли на 70%.
По крайней мере вдвое выросли страховые взносы за перевозку. Рост логистических затрат обусловлен также повышением цен на топливо. Из-за удорожания тарифов и цепочек поставок пациентам в Европе придется платить за лекарства больше. Наибольшему риску подвержены онкологические препараты, инсулин, вакцины и биологические препараты, для которых необходимо строгое соблюдение холодовой цепи. Задержки в доставке означают для пациентов перерывы в курсе лечения. Похоже, что Стамбул становится крупнейшим транзитным пунктом для авиаперевозок лекарств.
Пираты тоже задирают цены
Перевозки сырья в значительной степени определяются морским транспортом, который используется для крупногабаритных грузов, в основном сырья для лекарств, на большие расстояния. Это наиболее экономически эффективный вид транспорта, при котором используются современные контейнеры с системами охлаждения.
Хотя судоходство в Красном море нарушено значительно меньше, чем в Персидском заливе, тем не менее судам угрожает терроризм со стороны боевиков-хуту и других «артефактов» войны между США и Ираном, поэтому значительно выросли расходы на страхование, а также замедлилось движение через Суэцкий канал.
Торговля с РФ растет
На глобальный фармацевтический рынок также влияет российско-украинская война. Ситуация с доступностью лекарств в России и Украине резко отличается, однако в обеих странах наблюдается дефицит определенных лекарственных средств, вызванный различными политическими и логистическими факторами.
Изучению ситуации в России мешают ложь и дезинформация, поступающие из российских информационных каналов, зачастую невозможно отличить правду от лжи. Однако из контекста и различных независимых источников информации можно сделать вывод, что российский фармацевтический рынок сталкивается с серьезными трудностями, хотя лекарства и медицинские товары не подпадают под прямые западные санкции по гуманитарным соображениям. Нестабильность рубля делает импортные лекарства очень дорогими, что сказывается как на государственных закупках, так и на покупательной способности населения.
В 2024 году экспорт фармацевтической продукции из Европейского союза в Россию вырос на 13,5%, достигнув примерно 9,7 миллиардов евро. Такие компании, как Bayer, Pfizer, Novartis и AstraZeneca, продолжали поставлять важные лекарства и увеличили их поставки. Например, в 2024 году двумя наиболее продаваемыми (с финансовой точки зрения) продуктами в России были произведенные в Западной Европе антикоагулянты Xarelto (Bayer) и Eliquis (Pfizer).
Фармацевтика — один из немногих секторов, где объемы торговли между Европейским союзом и Россией выросли после 2022 года.
Также и показатели 2025 года демонстрируют рост экспорта продукции европейских фармацевтических компаний в Россию, хотя имеющиеся у меня данные противоречивы, и рост не так велик, как в 2024 году, но, по-видимому, из-за логистических проблем экспорт лекарств в Россию в начале 2026 года сократился.
Часть западных логистических компаний избегает прямых поставок, осуществляя доставку лекарств в Россию по маршрутам через третьи страны. Оказалось, что основные логистические маршруты поставок лекарств в Россию проходили через Турцию, Иран и арабские страны, но сейчас маршруты через арабские страны и Иран затруднены.
Без импорта не обойтись
Правда, многие западные фармацевтические компании, которые работают также в Латвии и экспортируют свои лекарства в Россию в огромных объемах (несравнимых с экспортом лекарств из Латвии), такие как, например, Eli Lilly, Bayer, Pfizer, заявили, что приостановили инвестиции, регистрацию новых лекарств и клинические исследования в России.
Судя по отдельным сообщениям, в России периодически наблюдается дефицит инсулина, определенных антибиотиков, противоэпилептических препаратов и детских лекарств. Россия пытается заменить их местными аналогами, а также импортом из Бангладеш и Индии, однако качество и эффективность этих лекарств иногда ставится под сомнение.
Россия сообщает о росте местного производства, особенно в начале 2026 года — объем производства лекарств вырос на 13,8% в денежном выражении, однако, согласно данным глобальных фармацевтических информационных систем, структура российского рынка по-прежнему опирается на иностранные продукты. Иностранные лекарства в 2025 году составляли около 55% рыночной стоимости, хотя физически они составляли лишь 30% от количества упаковок. Это свидетельствует о том, что Россия реструктурировала свое производство, способна производить дженерики, но по-прежнему полагается на дорогие запатентованные западные лекарства для лечения онкологии, кардиологии и редких заболеваний.
Расходы выросли
Вторжение России в Украину существенно повлияло на фармацевтический рынок стран Балтии – как в плане полного отказа от продукции России и Беларуси, так и в плане необходимости срочного создания национальных резервов лекарств на случай кризиса.
С начала войны латвийские и аптеки стран Балтии прекратили продажу лекарств и пищевых добавок, произведенных в России и Беларуси. Хотя эти продукты составляли небольшую долю рынка, они часто были самой дешевой альтернативой, поэтому их изъятие несколько увеличило расходы для пациентов в отдельных сегментах. На «сером рынке» все они, однако, по-прежнему доступны и на автобусах с гражданскими лицами доставляются также в Латвию.