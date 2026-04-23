Город на Аляске, где почти все живут в одном доме: как Уиттиер стал одним из самых необычных мест в США
На первый взгляд в это трудно поверить, и история про такой город легко могла бы показаться очередной интернет-легендой. Однако Уиттиер на Аляске действительно давно называют городом «под одной крышей»: на официальном туристическом сайте штата говорится, что большинство из примерно 270 местных жителей живет в одном многоквартирном доме — Begich Towers. Согласно более свежей оценке городских властей, в 2023 году население Уиттиера составляло 255 человек.
Сам Уиттиер появился как военный проект. Во время Второй мировой войны армия США выбрала это место как круглогодичный незамерзающий глубоководный порт. В 1941 году началось строительство железнодорожной ветки от Уиттиера к Портиджу, и эта линия стала важным звеном для военных поставок. Тогда же был пробит тоннель, который позже получил имя инженера Антона Андерсона.
То есть сама необычность Уиттиера родилась не из желания жить «плотнее и удобнее», а из сочетания географии и военной логики. Это удаленное место между горами и водой, с суровой погодой, сильными осадками и ограниченным сообщением с внешним миром. Для армии такая изоляция была плюсом: порт был защищен и стратегически удобен. Для обычной гражданской жизни это означало совсем другое — если уж строить инфраструктуру, то максимально компактно и практично.
Именно в этой логике позже и закрепился городской быт. После военного периода Уиттиер не исчез, но и не превратился в обычный американский город с кварталами частных домов и длинными улицами. Напротив, жизнь здесь во многом сжалась в одно большое здание. Begich Towers стал не просто жилым домом, а фактически ядром местной повседневности. Именно там живет большая часть населения, и именно вокруг этого здания строится образ Уиттиера как места, где почти весь город собран в одном вертикальном пространстве.
В этом и заключается главный крючок истории. Люди обычно представляют город как разбросанные по карте дома, улицы, районы и расстояния между ними. Уиттиер устроен иначе. Здесь сама структура жизни как будто сжата, потому что так проще переживать климат, изоляцию и маленький масштаб сообщества. В большом городе жизнь разнесена по кварталам. В Уиттиере она во многом собрана в одном месте.
Отдельная важная часть этой истории — дорога в Уиттиер. Сегодня он связан с остальной частью Аляски через Anton Anderson Memorial Tunnel, который открылся для автомобильного движения 7 июня 2000 года после переоборудования бывшего военного железнодорожного тоннеля.
Вся история Уиттиера хорошо показывает, как география может буквально сформировать образ жизни. В одном случае удаленность и тяжелый климат стали бы причиной для упадка. Здесь они привели к совсем другому результату: к появлению города, где большинство жителей живет в одном доме, а сама эта странность выглядит не искусственной, а почти неизбежной. И, возможно, именно поэтому Уиттиер так цепляет: он кажется чем-то невероятным, но чем больше узнаешь его историю, тем понятнее становится, почему все сложилось именно так.