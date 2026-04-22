Пассажирам поездов в Юрмалу и Тукумс еще придется потерпеть: переполненные вагоны и пересадки сохранятся до конца мая

Сейчас пассажирам нужно быть особенно внимательными, потому что поезда могут отправляться не с привычных, а с других путей. Чтобы обеспечить безопасное движение и пропуск встречных поездов, в расписании некоторых рейсов Vivi предусмотрены и короткие остановки ожидания. Например, по пути в сторону Риги поезд на станции Приедайне может остановиться примерно на десять минут. В это время пассажиров просят оставаться на своих местах и сохранять спокойствие.