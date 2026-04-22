Пассажирам поездов в Юрмалу и Тукумс еще придется потерпеть: переполненные вагоны и пересадки сохранятся до конца мая
Поездки в Юрмалу и Тукумс для части пассажиров еще несколько недель будут оставаться испытанием: переполненные вагоны, пересадки на автобусы, задержки и путаница с путями. Железнодорожники обещают, что самые болезненные неудобства временные, но до конца мая людям придется мириться с ремонтом и измененным движением.
Передача Латвийского телевидения 4. studija получила письмо от Элины, которая ежедневно ездит на поезде из Юрмалы в Ригу. Она рассказала, что на рейс Слока-Рига в 7:37 уже на станции Слока часто невозможно нормально сесть в поезд. По ее словам, если это и удается, всю дорогу приходится находиться в крайне переполненном вагоне. Ближе к Риге людей становится так много, что пассажиры буквально прижаты друг к другу, сообщает LSM.lv.
Представитель железной дороги Карина Муктупауле пояснила, что ремонтные работы неизбежны. Latvijas dzelzceļš реализует проект электрификации железнодорожной сети Латвии, который важен как для транспортной и логистической отрасли, так и для всей экономики страны.
По ее словам, десять лет назад запланированный проект электрификации сети был остановлен, и после этого не были предусмотрены дальнейшие шаги по обновлению старой инфраструктуры. Со временем во многих местах сеть пришла уже в критическое состояние, поэтому откладывать работы дальше было невозможно.
Представитель Vivi Сигита Паула рассказала, что сейчас контактная сеть обновляется сразу на нескольких линиях — на Тукумской, Елгавской, а также на станции Земитаны. На участках ремонта движение по путям ограничено, то есть для пассажирских перевозок используется только один путь. На Тукумской линии, по которой поезда идут и в Юрмалу, 11 апреля начался последний этап модернизации электрифицированной сети. Одно из мест, где пассажиры особенно ощущают изменения, — станция Приедайне. Там на части рейсов пассажирам приходится пересаживаться на автобусы.
Сейчас пассажирам нужно быть особенно внимательными, потому что поезда могут отправляться не с привычных, а с других путей. Чтобы обеспечить безопасное движение и пропуск встречных поездов, в расписании некоторых рейсов Vivi предусмотрены и короткие остановки ожидания. Например, по пути в сторону Риги поезд на станции Приедайне может остановиться примерно на десять минут. В это время пассажиров просят оставаться на своих местах и сохранять спокойствие.
Однако у части пассажиров, особенно пожилых людей, возникает тревога: успеют ли они достаточно быстро перейти между автобусом и поездом. Чтобы снизить эти опасения, введены согласованные рейсы. Это значит, что если поезд задерживается, автобус не уедет от остановки, пока поезд не прибудет и пассажиры не успеют пересесть.
Те пассажиры, которые выбирают поездку без пересадки, часто сталкиваются с переполненными вагонами. Именно маршрут в сторону Тукумса длиннее и в часы пик гораздо менее удобен, потому что в него садятся все, кто хочет быстрее добраться до своей конечной остановки. В результате пассажиры жалуются на переполненные поезда, нехватку рейсов, незапланированные задержки, неясную информацию об изменениях и недостаточную координацию во время ремонтных работ.
Представитель Latvijas dzelzceļš Муктупауле добавила, что сейчас активно идут строительные работы в железнодорожном узле Земитаны, а также на Тукумской линии, на участке Иманта-Слока, и завершить их планируется к концу мая этого года.